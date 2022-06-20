Kripto piyasası yara sarmaya çalışıyor

Hafta sonu sert satış dalgası yaşayan kripto varlık piyasasının önde gelen varlıkları yeni haftanın ilk gününde kritik seviyelere tutunmaya çabalıyor.

20.06.2022 09:12:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kripto piyasası yara sarmaya çalışıyor

ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan ile sıkılaştırmanın dozunu artırmasının ardından kripto para piyasalarında baş döndürücü hareketler yaşandı. Hafta sonunda sert satış dalgası yaşayan kripto varlık piyasası yaralarını sarmaya çalışıyor. 18 ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin yeni haftanın ilk gününde yeniden 20 bin seviyesinin üzerini görürken, bu seviyenin etrafında tutunmaya çabalıyor. Ethereum da bin doların üzerinde seyrini devam ettirmeye çalışıyor.

En büyük kripto para birimi Bitcoin Cumartesi günü yüzde 15’e yakın değer kaybetti, ardından Pazar günü yüzde 16 yükselişle bu kaybı telafi etti. Küresel sıkılaştırma trendi riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken Bitcoin’in bu yılki kayıpları yüzde 57’yi buldu.

 Celcius ve Babel gibi merkezi kripto platformları hesapları dondurma kararı aldı. Solana blokzincir platformu Solend’de büyük bir kullanıcının hesabına, tasfiye riskine karşı geçici olarak el konuldu.

Sert hareketler, teminat çağrılarına yol açarken kripto para platformları olağanüstü önlemlere başvuruyor. Merkezi olmayan finans platformları da iflas tehlikesine karşı teminatları kuvvetlendirmek için önlemler alıyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Yeni bir çağın öncüsü, tamamen elektrikli Yeni BMW iX satışa açıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Her ile 1 çağrı merkeziyle, 10,9 milyar TL'lik ekonomi yaratıldı

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Tarımda dijital çözümler, ürün kayıplarını önlüyor

Golf hayat gibi

Golf hayat gibi

Uzaktan eğitime CEO bakışı

Uzaktan eğitime CEO bakışı

Hitay Holding YKB Emin Hitay: "Genç sanatçılara destek oluyorum"

Hitay Holding YKB Emin Hitay: "Genç sanatçılara destek oluyorum"

Yorum Yaz