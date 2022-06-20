Kripto piyasası yara sarmaya çalışıyor

ABD Merkez Bankası Fed’in 75 baz puan ile sıkılaştırmanın dozunu artırmasının ardından kripto para piyasalarında baş döndürücü hareketler yaşandı. Hafta sonunda sert satış dalgası yaşayan kripto varlık piyasası yaralarını sarmaya çalışıyor. 18 ayın en düşük seviyesini gören Bitcoin yeni haftanın ilk gününde yeniden 20 bin seviyesinin üzerini görürken, bu seviyenin etrafında tutunmaya çabalıyor. Ethereum da bin doların üzerinde seyrini devam ettirmeye çalışıyor.

En büyük kripto para birimi Bitcoin Cumartesi günü yüzde 15’e yakın değer kaybetti, ardından Pazar günü yüzde 16 yükselişle bu kaybı telafi etti. Küresel sıkılaştırma trendi riskli varlıklardan kaçışı tetiklerken Bitcoin’in bu yılki kayıpları yüzde 57’yi buldu.

Celcius ve Babel gibi merkezi kripto platformları hesapları dondurma kararı aldı. Solana blokzincir platformu Solend’de büyük bir kullanıcının hesabına, tasfiye riskine karşı geçici olarak el konuldu.

Sert hareketler, teminat çağrılarına yol açarken kripto para platformları olağanüstü önlemlere başvuruyor. Merkezi olmayan finans platformları da iflas tehlikesine karşı teminatları kuvvetlendirmek için önlemler alıyor.