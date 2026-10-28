Anadolu Sigorta 2026 yılı dokuz aylık dönemde 11,1 milyar TL kar elde etti

Anadolu Sigorta, 2026 9. ay sonunda da güçlü ve istikrarlı büyümesini sürdürerek geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini %16,9 oranında artırırken, 11,1 milyar TL kâr elde etti.

Anadolu Sigorta, 2026 yılının dokuz ayında kârlılık odaklı üretim stratejisi ve etkin risk yönetimi anlayışı doğrultusunda güçlü finansal performansını sürdürdü. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; prim üretimini %16,9 oranında artıran Anadolu Sigorta’nın aktif toplamı 155 milyar TL’ye ulaşırken, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü de yılbaşından bugüne %21,7’lik artışla 95,4 milyar TL oldu.

Güçlü mali yapısı ve dengeli portföy yönetimiyle istikrarlı performansını koruyan şirket 2026 yılı 9. ay sonu itibarıyla, kârlılık odaklı üretim hedefi kapsamında prim üretiminde %16,9 büyüme kaydederek 11,1 milyar TL net kâr elde etti. Öz sermaye toplamı 49 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı ise %35,6 olarak gerçekleşti.

Anadolu Sigorta bu sonuçla solo net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %28 oranında artırırken, konsolide net kârını ise %29 artışla yine 11,6 milyar TL seviyesinde gerçekleştirdi.

Şirket üçüncü çeyrekteki 3,7 milyar TL net kâr performansı ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %7,8 oranında artış gerçekleştirmiş oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 20 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” oldu. Bu branşı, 16,6 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 14,9 milyar TL ile “Kara Araçları” ve 12,9 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları takip etti.

“Değişen ekonomik koşullara rağmen, etkin risk ve maliyet yönetimi ile kârlı prim üretimine ve güçlü sermaye yapımızı korumaya odaklanıyoruz”

2026 yılının dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Erdem Esenkaya, şunları söyledi: “Anadolu Sigorta olarak 100 yılı aşkın geçmişimiz boyunca en büyük gücümüz, sigortalılarımızın ve iş ortaklarımızın bize duyduğu güven oldu. Bugün de önceliğimiz yalnızca büyümek değil, bu güveni koruyarak istikrarlı ve sürdürülebilir bir performans ortaya koymak. 2026 yılının dokuz aylık sonuçlarını da bu yaklaşımımızın bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Değişen ekonomik koşullara rağmen etkin risk ve maliyet yönetimi, ile karlı prim üretimine ve güçlü sermaye yapımızı korumaya odaklanıyoruz. Çünkü; sigortacılıkta asıl başarı, iyi dönemlerde büyümenin ötesinde, her koşulda sigortalılarımızın yanında olabilmek ve verdiğimiz sözleri yerine getirebilmektir.”