Kripto sanat NFT, asıl potansiyelini Metaverse evreninde gösterecek

Blockchain teknolojisi sunduğu benzersiz ve değiştirilemez jetonlar evreniyle herkesin en büyük merak konusu. Açılımı “Non-fungible token” olan NFT’ler ise bir varlık olarak, başka bir eşit veya benzeri varlıktan farklı değere sahipler, kendilerine özgü ve benzersizler.

NFT dünyasını pek çok token arzının mimarı Oxyai Kurucu Ortağı Ali Erhan Tamer’e NFT ile metaverse ilişkisini sordum. Yanıtları şöyle:

BENZERSİZ VE BÖLÜNEMEZ “Bir NFT başka bir tanesinden özellik ve değer açısından farklı durumda, tıpkı sanat eserleri gibi. Nadirlik, bölünmezlik ve benzersizlik gibi özellikleri NFT’leri konu sanat ve oyun dünyası olduğunda çok özel bir yere koyuyor. Bir NFT’nin değerini artıran en önemli faktör de bu. Teknik olarak NFT’ler istenilen miktarda geliştirilebilse de değerlerinin kıtlıkla olan ilişkisi onları nadir kılıyor. Benzersizlikleriyse onları bildiğimiz anlamdaki kripto varlıklardan ayırıyor. Bunun yanı sıra daha küçük parçalara bölünememeleri de bir başka faktör. 1 Bitcoin’i çok küçük parçalara bölünmüş halleriyle satın alabilirsiniz, ancak konu NFT’ler olduğunda bir bütün olarak alırsınız ya da almazsınız.

METAVERSE DENEYİMİ NFT’lerin bu özellikleri sanat ve oyun alanındaki potansiyelini, metaverse vaadi de eklendiğinde daha da büyütüyor. Metaverse evreninde sahip olacağınız bir toprak parçasının da aynı zamanda o avatarınıza ait tüm akademik, sağlık ve hatta kariyer kayıtlarınızın da birer NFT konusu olabileceğini unutmayın. NFT konusu şimdiye kadar yoğunlukla sanat ve oyun ekonomisinde yer bulmaya çalışsa da henüz gerçek potansiyelini yansıtabilmiş değil. Metaverse ve sunduğu hayaller düşünüldüğünde NFT’lerin gerçek sınırlarını ve belki de sınırsızlıklarını görebilmek mümkün. Şimdiye kadar fizik evren ile NFT’ler arasında kurulamayan pürüzsüz deneyim, avatarların hüküm süreceği meta evrenlerde potansiyelini gerçekleştirecek gibi duruyor.”

'Ben de NFT akımına katıldım' diyen sanatçı, Grafi2000 kurucusu Varol Yaşaroğlu'na da bu konudaki çalışmalarını sordum:

'NFT İLE İLK KEZ DİJİTAL SERGİDE YER ALDIM'

VAROL YAŞAROĞLU / GRAFİ2000 KURUCUSU

“Çizimlerim kripto sanatla değerlenmeye başladı. Doğaçlama çizdiğim ‘Muix’ adını verdiğim çalışmalarım NFT akımında yerini aldı. Ayrıca Kral Şakir ve Fil Necati orijinal çizimlerim de NFT ile ilk kez dijital sergide yer almış oldu. ‘Değiştirilemeyen tokenlar’ yani NFT’ye olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla artıyor. NFT elle tutulamayan, fiziksel ortamda bulunmayan sanat eserlerinin kime ait olduğunu gösteren belgeler ve kripto sanat olarak da biliniyor. Böylece ben de NFT akımına katılmış oldum. Dijital ortamda üretmiş olduğum ‘Muix’ çizimlerini NFT'ye dönüştürüp satışa sunarak ilk dijital sergimi açtım. Sergide Kral Şakir ve Fil Necati karakterlerinin ilk orijinal çizimleri de dijital olarak satışa sunuldu. NFT tüm dünyada çok hızlı bir şekilde yükselişe geçti. Popüler sanatın sanal ortamda gerçek değerine ulaşması beni de çok heyecanlandırdı. Milyonlarca çocuğun sevdiği karakterlerin yaratım sürecini temsil eden ilk çizimlerimden oluşan dijital sergimi büyük bir heyecanla açtım. Kral Şakir ve Fil Necati gibi baş karakterlerimiz Türkiye’den ilk kez bir dijital sergiyle meraklılarıyla buluştu. Dijital sergim opensea.io platformunda açıldı. Sergiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://opensea.io/accounts/VarolYasaroglu NFT konusunda yeni içeriklerim ve projelerim de olacak. Bu konuda çalışmalarım sürüyor.”

Dijital deneyimlerin ve e-ticaretin hızla artış gösterdiği ve her geçen gün daha da önem kazandığı bir süreç yaşıyoruz. L’Oréal Grup, bu süreçte dikkat çeken şirketlerden biri. Kendini her şeyden önce “dijital şirket” olarak nitelendiren L'Oréal Türkiye’nin CDO’su Merve Atuk Toker ile dijitalleşmede yeni hedeflerini konuştuk:

“START UP İŞ BİRLİKLERİ ÖNEMLİ”

MERVE ATUK TOKER / L'ORÉAL TÜRKİYE CDO

TEKNO-GÜZELLİK “Üzerinde sıklıkla durduğumuz tekno-güzellik kavramı, L’Oréal Grup’un sadece güzellik şirketi olmaktan, güzelliği odağına koyan, güzelliğe odaklanan bir teknoloji şirketine dönüşümünü simgeliyor. Geleceğin limitsiz ve sonsuz kişiselleştirilmiş güzellik deneyimini yaratma adına, teknolojinin tüm fırsatlarından yararlanıyoruz. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve bu hizmetlerle tüketicilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, öncelikli hedeflerimiz.

İSTANBUL DA LİSTEDE Start up iş birlikleri, tekno-güzellik yolculuğumuzda önemli rol oynuyor. En iyi ‘sürdürülebilir güzellik bilimini’ sunma ve tekno-güzellik alanında lider olma amacıyla çıktığımız yolda, start up iş birlikleri de önemli bir rol üstleniyor. Dünyada 7 lokasyonda açık inovasyon inisiyatifi yer alıyor. Bu lokasyonlar arasında New York, Toronto, Londra, Paris, Tel Aviv, Şangay ve İstanbul bulunuyor.

13’ÜYLE ANLAŞTIK Türkiye’de bugüne kadar 250’ye yakın start up’la tanıştık, 13’üyle ticari anlaşma yaptık. Kendimize koyduğumuz hedef, Türkiye’yi bir start up merkezi olarak konumlandırmak. E-ticaret, çok yönlü müşteri memnuniyeti ve deneyimini artıran optimizasyon, artırılmış gerçeklik, yapay zeka, ses teknolojileri alanında tüketici etkileşimlerini artırabilecek servis ve deneyimler sunan start up’larla ilerliyoruz.”

TRENDLER

FEHMİ ÖZKAN / FCB ARTGROUP TÜRKİYE, KAFKASLAR VE ORTA ASYA BÖLGE CEO’SU

GELECEĞİN REKLAMCILARI NASIL OLACAK?

1986 yılından beri müşterilerine kreatif çözümler üreten küresel reklam ajansı FCB Artgroup’un Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Bölge CEO’su Fehmi Özkan, reklam sektöründeki geleceği şöyle anlattı:

AYRIM KALKACAK “Artık bugünün gerçekliği haline gelmeye başlayan, birden fazla fonksiyonel uzmanlığı tek bir bünyede birleştirebilen, dijital veya konvansiyonel diye sınırları olmayan reklamcıların gelecekte de sektör dinamiklerini yönlendireceğini düşünüyorum. Dijital ve konvansiyonel reklam gibi sınırlar ortadan kalkacak, yetenek havuzu da buna bağlı olarak evrilecek.

DİJİTAL HAKİMİYET Metin yazarından sanat yönetmenine, müşteri ilişkilerinden stratejiye kadar bütün reklamcılar günün gereği olan dijital dünyaya hakim olmalı ve kendilerini geliştirmeli. İşte o zaman kreatif çözüm ortakları olarak markalarımızın büyümelerine katkıda bulunmuş oluruz. Biz bu yaklaşımı 400’e yakın reklamcı arkadaşımızla doğrudan tek organizasyon yapısında Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Irak ve Pakistan ofislerimizde yani coğrafi sınırlardan bağımsız olarak yıllardır uyguluyoruz.”

BARBAROS ÖZBUGUTU / İYZİCO CEO’SU

“DİJİTAL CÜZDANLAR YAYGINLAŞIYOR”

“E-ticaretin gelişmesinde müşteri deneyimini doğru kurgulamak büyük önem taşıyor. Müşteri deneyimi doğru kurgulandığında, müşterinin kendisine sunulan yeniliği kabul etmesi ve alışkanlığını değiştirmesi çok daha kolay oluyor. Dijitalleşme sayesinde insanlar, alışverişlerde nakit ya da banka kartı gibi geleneksel yöntemlere daha az ihtiyaç duyuyor. Eğer cep telefonları yanlarındaysa online ya da geleneksel kanallardan yapılan herhangi bir işlemi kolay ve hızlıca gerçekleştirebiliyorlar. Özellikle temassız ödeme alışkanlığının artması dijital cüzdan deneyimini de farkı bir noktaya taşıyacak. Dijital kanallar üzerinde yapılan alışverişlerde kullanıcıların en büyük ihtiyacı olan güvenli alışveriş beklentisi, ulaşılabilirlik, kolaylık, hız gibi avantajlara sahip olan dijital cüzdanların büyümesini sağladı. Bugün bir dijital cüzdanınız varsa banka müşteri olmasanız bile finansal ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz. Dijital cüzdanlar, yapay zeka tabanlı çalışmalarla tüketiciye gerçek zamanlı akıllı teklifler üretebilecek. Biyometrik yöntemlerin çok daha güvenli olması nedeniyle, yüz tanıma, avuç içi, parmak izi gibi farklı biyometrik yöntemlerin kullanımı da ödeme süreçlerinde artacak.”