Kritik faiz kararı sonrası dolarda yeni rekor

Dolar/TL , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 16'ya indirmesinin ardından yüzde 9,48'i görürken Türk lirası perşembe günü en fazla değer kaybeden gelişen ülke para birimi oldu. Euro/TL ise 11,00 seviyesini geçti.

Merkez Bankası, faizi 200 puan artırarak yüzde 18’den yüzde 16’ya indirdi. Güne yükselişle başlamasının ardından 9,28 seviyelerinde işlem gören dolar/TL, sürpriz faiz kararı sonrası 9,49’u, Euro/TL ise 11 lirayı gördü.