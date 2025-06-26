Küçük paralarla büyük gelir mümkün mü?

Neo Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bekir Yener Yıldırım, gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) sunduğu fırsatları değerlendirerek, değeri yüksek montanlı ve erişimi zor olan gayrimenkul varlıkların, GYF’ler sayesinde daha likit ve erişilebilir hale geldiğini vurguladı.

Bekir Yener Yıldırım, taşınmaz varlıkları küçük yatırımcı için erişilebilir ve likit hale getiren gayrimenkul yatırım fonları (GYF) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “GYF’ler sayesinde yatırımcılar sadece tek bir daireye değil, lojistik depo, öğrenci yurdu, otel gibi tematik taşınmazlara da ortak olabiliyor; üstelik düzenli kira ve temettü geliri elde edilmesini de sağlıyor.” dedi.

Yıldırım, GYF’lerin sunduğu en önemli avantajlardan birinin pasif gelir elde etme imkânı olduğuna dikkat çekti. “Yatırımcı, fon portföyünde yer alan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinden ve varlık satış karlarından düzenli temettü alabilir. Fonun getirisinden hem içerideyken hem de fondan çıkarken yararlanabilir,” diyen Yıldırım, bu yapının yatırımcıya hem düzenli getiri hem de profesyonel yönetim sunduğunu belirtti.

Gayrimenkul yatırımının karşılaştığı en büyük engellerden birinin yüksek fiyatlar ve sınırlı erişim olduğunu vurgulayan Yıldırım, GYF’lerin bu engelleri ortadan kaldırdığını ifade ederek,

“Bir bireysel yatırımcının tek başına erişmesi zor olan veri merkezleri, lojistik depolar, öğrenci yurtları gibi varlıklara GYF aracılığıyla ortak olabilmesi mümkün. Bu da yatırımcılara tematik çeşitlilik ve coğrafi esneklik sağlıyor.” şeklinde konuştu.

GYF’lerin, portföy yönetim şirketleri tarafından profesyonelce yönetildiğini belirten Yıldırım, tüm işlemlerin kamu gözetiminde ve bağımsız denetim altında gerçekleştiğinin altını çizdi. “Fonun içinde yer alan gayrimenkullerin alımı, kiraya verilmesi, kira takibi, değerleme ve satışı gibi tüm süreçler uzman ekiplerce yürütülüyor. Aynı zamanda içerideki nakitler de etkin bir şekilde yönetiliyor,” dedi.

Yatırımcıların, geleneksel gayrimenkul yatırımlarında karşılaştığı satış ve çıkış süreçleri ile uğraşmadıklarını belirten Yıldırım, “GYF’lerde likidite kuralları en baştan bellidir. Yatırımcı, ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla fondan çıkabilir. Bu esneklik, yatırımcıların pasif gelir elde ederken finansal hareketliliklerini de korumalarına olanak tanır.” şeklinde konuştu.

Neo Portföy olarak yatırımcılara yeni nesil, erişilebilir ve profesyonelce yönetilen yatırım araçları sunmayı hedeflediklerini belirten Yıldırım, gayrimenkul yatırım fonlarının yakın gelecekte tematik çeşitliliğiyle daha da yaygınlaşacağını söyledi. GYF’lerin tematik çeşitliliğiyle yatırımcıların portföylerini daha dengeli ve yenilikçi şekilde çeşitlendirmelerine olanak tanıdığını belirten Yıldırım, “Yakın gelecekte sadece konut değil, öğrenci yurdu, otel, sanayi tesisi gibi tematik fonlara da ilgi artacak. Biz de Neo Portföy olarak yatırımcılarımıza sürdürülebilir, erişilebilir ve güvenli çözümler sunmaya devam edeceğiz.” diyerek sözlerini tamamladı.