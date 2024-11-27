Kuluçka nüfusu artıyor: Merkez sayısı 70'i geçti

Start Up Dergisi'nin yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’deki kuluçka merkezi sayısı 70’i geçti.

Kuluçkalardaki girişim nüfusu da artıyor. Araştırmaya konu olan 30 kuluçka merkezinde 3 bine yakın start up bulunuyor. Dünyanın en iyileri arasında yer alan İTÜ ARI Teknokent’te 912 girişim yer alırken BTM’de 520, Teknopark İstanbul’da 251, YTU Start Up House’da 222 girişim desteklerden yararlanıyor.

Kuluçka merkezleri, henüz yolun çok başındaki girişimlere sundukları destek ve mentorlukla girişimcilik ekosisteminde özel bir yere sahip. Bu nedenle girişim dünyasıyla birlikte kuluçka merkezleri ve yarattıkları iş hacmi de her geçen gün hızla büyüyor.

Her yıl pek çok girişimi kabul eden kuluçka merkezlerinin kapasitesi de artıyor. Örneğin bugüne kadar 9 bin 300’den fazla girişimciye ve 5 bin 500’den fazla girişime destek veren BTM’nin kuluçka merkezinde, 520 girişim bulunuyor.

Ankara TEKMER, farklı dikeylerde teknolojik çözümler sunan yaklaşık 70 girişime ev sahipliği yapıyor. YTÜ Yıldız Teknopark’ın markası YTU Start Up House’un bünyesindeki 2 bin 300 girişimin 222’si, kuluçka aşamasındaki start up’lardan oluşuyor. İTÜ Çekirdek, her yıl ortalama 500 start up’ı destekliyor...

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI START UP DERGİSİ'NDEN OKUYABİLİRSİNİZ











