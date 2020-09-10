Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, bankanın Eylül ayı politika toplantısının ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

Lagarde, "Temmuz'dan bu yana gelen veriler toparlanmayı işaret ediyor." diyen Lagarde, toparlanmanın önceki beklentilere paralel bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.

1.35 trilyon euro tutarındaki pandemi acil tahvil alım programının devam edeceğini söyleyen Lagarde, talep tarafında önemli ölçüde bir toparlanmanın gözlendiğini belirtti.

Verilerin üçüncü çeyrekte iyileşmeyi işaret ettiğinin altını çizen Lagarde, AMB'nin dikkatli bir şekilde enflasyon üzerinde euronun etkisini dikkate alacağını ifade etti.

Faiz oranlarında değişikliğe gitmeyen banka, politika faizini yüzde 0, marjinal fonlama faizini yüzde 0.25, mevduat faizini de eksi yüzde 0.5'te tuttu. Ayrıca pandemi tahvil alım programında da değişikliğe gidilmedi.

AMB 2020 daralma tahminini yüzde 8'e indirdi

AMB, Euro Bölgesi'nde bu yıla ilişkin daralma tahminini yüzde 8.7'den yüzde 8'e indirdi. Banka 2021 büyüme tahminini yüzde 5.2'den yüzde 5'e indirdi. 2022 büyüme tahmini yüzde 3.3'ten yüzde 3.2'ye indi.

Banka, 2020 enflasyon tahminini yüzde 0.3 seviyesinde tuttu. 2021 enflasyon tahmini yüzde 0.8'den yüzde 1'e yükseldi. 2022 tahmini yüzde 1.3'te sabit kaldı.

"Kur hedefimiz yok"

Mali önlemlerin hedefli ve geçici olması gerektiğini söyleyen AMB Başkanı, euro ile ilgili de değerlendirmede bulundu. Bankanın euronun enflasyon üzerindeki etkisini dikkatli bir şekilde değerlendireceğini belirten Lagarde, bankanın kur hedefi bulunmadığının altını çizerek, "Yetkimiz istikrarı sağlamak yönünde." dedi.

Pandemi alım programının etkili olduğunu ifade eden Lagarde, "Büyük olasılıkla pandemi alım programının tamamı kullanılacak." dedi. Mali aksiyonların zamanında ve etkili bir şekilde alındığını dile getirdi.

Lagarde, Eylül verilerinin deflasyonist riskleri işaret etmediğini söyledi. AMB'nin görevinin fiyat istikrarı olduğunu yineleyen AMB Başkanı, "TLTRO ile ekonomiye kredi akışının sürmeisini istiyoruz." dedi.