Kur hızlı yükseldi: Dolar 13 liranın üzerini gördü

Dolar/TL gün içerisinde yüzde 15'e ulaşan yükselişle 13 lirayı aştı. Euro ise 14,8 zirvesini gördü.

Eylülden bu yana 400 baz puan faiz indirimi yapan TCMB'nin indirime devam edeceği sinyalini vermesi ve siyasi gelişmeler ile yurt dışı piyasalardaki hareket, TL'deki değer kaybının ana nedeni konumunda.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,22 üzerinde 11,4108’den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 5,5 artışla 12 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 5,75 değer kazanarak 13,5’ten, sterlin/TL de yüzde 5,41 yükselişle 16,1’den satıldı.

Saat 12.45 itibariyle, yüzde 6,70 artış gösteren dolar, 12,18 liraya çıktı. Altının gramı ise yüzde 6,27 artışla 703,53 lira oldu.

Dolar endeksi, 96,6 ile son 16 ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından 96,4’te dengelendi. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1250’den alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerden önce faiz artışına gidebileceği ve daha önce aylık 15 milyar dolar olarak duyurulan varlık alımlarının azaltım hızının yükseltilebileceği endişelerinin küresel ölçekte dolar talebinin artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün ABD Başkanı Joe Biden’ın açıklamalarının yakından takip edileceğini, özellikle enflasyon ve petrol rezervlerine ilişkin değerlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini aktaran analistler, bugünün veri takviminde ise ABD ve Avrupa’da imalat sanayi ve hizmet sektörüne ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 96,5 seviyesinin direnç, 95,5’in ise destek konumunda olduğunu söyledi.