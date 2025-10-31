Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesinin eylülde 7,4 milyar dolar seviyesine gerilediğini açıkladı.

31.10.2025 16:01:470
Paylaş Tweet Paylaş
Kur Korumalı Mevduat'ta gerileme devam ediyor

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin eylül ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi eylülde 2,3 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolardan 7,4 milyar dolara geriledi.

Eylülde gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 7,2 milyar dolara inerken, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise değişim göstermeyerek 200 milyon dolar olarak kaydedildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Z kuşağı iş hayatından neler bekliyor?

Z kuşağı iş hayatından neler bekliyor?

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

ABD vize bekleme sürelerini güncelledi: Ankara Büyükelçisi'nden mesaj var

Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

Anket sonucu: 28 ekonomistin Ekim enflasyon tahmini belli oldu

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

"Enflasyonda yüzde 33 ilerlemedir ama yüzde 25-29 bandı zor"

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetleri yayımlandı

"Halkımızın en büyük meselesi enflasyon"

"Halkımızın en büyük meselesi enflasyon"

Yorum Yaz