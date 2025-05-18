Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

Bu soru Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a soruldu. Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "Sektörün de isteği bu, biz her zaman isteriz ama tek karar verici biz değiliz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yeni Manisa Müzesi'nde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali Açılış Töreni'nin açılışına katıldı. Bakan Ersoy, Adana ile başlayıp Manisa ile devam eden ve 20 şehri içine alan Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, 6 bin 800'den fazla etkinlik ile yaklaşık 45 bin sanatçıyı vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Bakan Ersoy, açılışın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRT Haber'in haberine göre Her yıl festivalin kapsama alanını genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Bakan, “Her sene beş yeni ili daha dahil ederek 2028 yılında Türkiye genelinde 35 ilde bu kültür şölenini gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin soruya "Biz her zaman isteriz, turizm sektörün de istediği bu. Ama sadece bize bağlı değil, tek karar verici biz değiliz" yanıtını verdi.

Turizme dair güncel verileri paylaşan Bakan Ersoy, 2025 yılının ilk 3 ayında Türkiye’nin toplam ziyaretçi sayısının geçen yıla göre yüzde 40,1 artışla 8,8 milyona ulaştığını, turizm gelirinin ise yüzde 48,4 artarak 9,5 milyar dolar olduğunu söyledi.

Türkiye turizmde 2024 itibarıyla 4. sırada

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Türkiye’nin 2017 yılında dünya turizm sıralamasında 8. sırada yer aldığını ve 2024 itibarıyla ise 4. sıraya yükseldiğini açıkladı. Ersoy, bu yükselişte stratejik adımların ve altyapı yatırımlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

Turizm ülkesi olmanın önemli unsurlarına değinen Bakan Ersoy, THY ve İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin 2 güçlü silahı oldunu söyledi:

"Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var. Birincisi Türk Hava Yolları. THY bugün 360 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 300'e bile ulaşan yok. İkinci silahımız da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı. Siz bu altyapıları kurmadan dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri olamıyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de bu yıl 2 katına çıkardık. "Turizm ülkesi olmak için bizim 2 büyük silahımız var. Birincisi Türk Hava Yolları. THY bugün 360 noktaya direkt uçuş sağlıyor. Dünyanın hiçbir yerinde 300'e bile ulaşan yok. İkinci silahımız da dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı. Siz bu altyapıları kurmadan dünyanın büyük turizm merkezlerinden biri olamıyorsunuz. Antalya Havalimanı'nın kapasitesini de bu yıl 2 katına çıkardık. Zamanında bu adımları attık."



Belediyelerin altyapı yatırımları yetersiz



Bakan Ersoy, turizm bölgelerinde il ve ilçe belediyelerinin gerekli hizmet ve yatırımları yapmaması nedeniyle bazı kentlerde altyapı sorunları yaşandığını ifade etti:

"Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye ruhsatlardan ve iskanlardan gelir elde ediyor. Belediyelerin bir sürü geliri ve bütçe dışı da geliri var. Sizin kaynaklarınız nereye kullanmak istediğinizle alakalı bir konu. Buna belediye başkanı karar verecek ya da gerekçelere sığınarak geçiştirecek."



Yabancı turiste e-Nabız geliyor



Turizm denince akla deniz, güneş, kum ve kısmen kar turizmi gelse de Türkiye’nin küresel ölçekte sağlık turizminin önemli oyuncuları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Bakan Ersoy, Türkiye’nin geçen yıl sağlık turizminden 3 milyar doları aşkın gelir elde ettiğini anımsatarak, “Türkiye’nin çok iyi bir sağlık altyapısı var.

Pandemi sürecinde gördük. Her şeyden önemlisi yetişmiş sağlık kadromuz var.” dedi. Sağlık turizmi gelirinin sürdürülebilir olması için standardizasyon ve denetimin önemine dikkat çeken Ersoy, Türk vatandaşlarının sağlıkla ilgili işlemlerini takip edebildiği e-Nabız sistemine yabancı turistlerin de dahil edilmesi için çalışma yapıldığını anlattı:

“Türkiye’ye gelen turiste bir kod verilecek. O kod üzerinden Sağlık Bakanlığı turisti de kendi vatandaşı gibi takip edecek. Hangi ücretler uygulandı, hangi tedaviler uygulandı.”