Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban bayramı tatili kaç gün oldu? soruları dün yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün tatil açıklaması yaptı.

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün? sorularına yanıt verdi. Kurban Bayramı tatili 9 gün.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bayram arifesi olan pazartesi yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan, yani salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil olduğunu açıklayan Erdoğan tatille ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

KURBAN BAYRAMI İÇİN HER TÜRLÜ ÖNLEM ALINDI

Kurban Bayramı için kurumların hazırlıklarını tamamladığını aktaran Erdoğan, trafik düzeninden, kurban kesme organizasyonlarına kadar, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak her türlü tedbirin ilgili kurumlarca alındığını kaydetti.

Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak vatandaşlardan trafik kurallarına riayet etmelerini, can ve mal kaybı ile sonuçlanacak kazalara karşı dikkatli olmalarını isteyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürücülerimizin kesinlikle yola yorgun çıkmamaları, varacakları yere yaklaştıkça tedbirleri arttırmaları, yolda seyreden mobilet, motosiklet, bisiklet türü küçük araçlar konusunda dikkatli olmaları çok çok önemlidir. İçişleri Bakanlığımıza bağlı emniyet ve jandarma birimlerimiz bayram boyunca denetimlerini kesintisiz devam ettireceklerdir. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile diğer ilgili kurumlarımız da vatandaşlarımızın kurbanlarını gönül huzuruyla kesebilmeleri için gereken tedbirleri aldılar. Bu arada malum üç tane yangın söndürme uçağını da filomuzun içerisine katmış bulunuyoruz. Temenni ederiz ki orman yangınlarıyla bu süreç içerisinde inşallah karşı karşıya kalmayız."

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.



Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma