Kurban Bayramı tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyol geçişleri ücretsiz olacak. Peki ücretsiz geçiş ne zaman başlayacak? Hangi köprü ve otoyollar ücretsiz olacak?

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00’dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00’ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü‘nden geçişlerde ücret alınmayacak.

BAŞKENTRAY, MARMARAY VE TOPLU TAŞIMALAR DA ÜCRETSİZ OLACAK

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00’dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00’e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5’inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00’dan başlayarak 24.00’e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusu da yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi gününün de eklenmesiyle tatilin 9 gün olacağını duyurmuştu.

Erdoğan, “Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor” açıklamasında bulunmuştu.

KURBAN BAYRAMI

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. günü ise 23 Temmuz Cuma günü kutlanacak.