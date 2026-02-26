Küresel piyasalar ABD-İran görüşmesine odaklandı

Küresel piyasalarda, dünyanın en büyük çip üreticisi Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoda gelirin büyük bölümünün veri merkezi biriminden elde edilmesi yapay zeka temasına ilişkin ileriye dönük soru işaretlerini bir miktar azaltırken, gözler bugün ABD ile İran heyetleri arasındaki görüşmeye çevrildi.

Dünya genelinde ülkelerin ekonomik görünümüne ilişkin değerlendirmeler ile jeopolitik riskler sürerken, yapay zeka ve teknolojinin geleceğine ilişkin alınan sinyaller fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Yapay zekaya ilişkin sorgulamaların sürdüğü bu dönemde, ABD'li çip devi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosu, bu alanda talebin sürdüğünü ortaya koydu. Nvidia'nın gelirinin ana motorunu veri merkezi bölümünden elde edilen satışların oluşturması, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımlarının daha da artabileceğine işaret etti.

Nvidia, yapay zeka alanındaki güçlü altyapı tedarikçisi konumunu sürdürürken, şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, işlemci talebinin katlanarak arttığını belirtti.

Huang, müşterilerinin yapay zeka endüstri devrimini ve gelecekteki büyümelerini destekleyen fabrikalar olan yapay zeka hesaplamalarına yatırım yapmak için yarıştığını ifade etti.

Şirketin geliri, 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 73 artışla 68,1 milyar dolara ulaştı ve piyasa beklentilerini geride bıraktı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 94 artarak 42,96 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı geçen yılın aynı döneminde 22,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, teknoloji şirketlerinden de yapay zeka veri merkezleri için kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair söz aldığını belirtmesinin ardından, ülke basınında bu doğrultuda somut adımların atıldığına yönelik haberler yer aldı.

Ülkedeki haber akışına göre, Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle ve OpenAI gibi şirketlerin temsilcilerinin gelecek hafta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelerek, kendi enerjilerini sağlayacaklarına dair taahhüt imzalayacağı aktarılıyor.

- Dikkatler ABD-İran görüşmesine çevrildi

Öte yandan, İran ile ABD arasındaki müzakere süreci piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. İki ülke heyetlerinin bugün Cenevre'de yeni tur görüşmelerde bulunması bekleniyor. Görüşme öncesi konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer silah üretmesine izin verilmeyeceğini belirterek, önceliklerinin diplomasi olduğunu ancak müzakere sürecinden sonuç alınamaması halinde diğer seçeneklerin de masada bulunduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen sözle yönlendirmelerin, bankanın iş gücü piyasasına ilişkin risklere paralel olarak enflasyon endişelerini koruduğunu göstermesi, para politikasında temkinli duruşun en azından bir süre daha sürebileceğine işaret etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in haziran ayında politika faizini 25 baz puan indirmesine yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, bankaya ilişkin gevşeme tahminleri temmuz toplantısında konsolide olmaya yakın duruyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl hızlanmasının beklendiğini ancak kamu borcundaki artışın ABD ve küresel ekonomi için "büyüyen bir istikrar riski" oluşturduğunu bildirdi.

ABD ekonomisinin 2025'te iyi bir performans gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, geçen yılın son çeyreğinde yaşanan hükümet kapanmasının ekonomik faaliyeti olumsuz etkilemesine rağmen güçlü verimlilik artışının büyümeyi desteklediği kaydedildi.

Açıklamada, kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonunun yıl boyunca yatay seyrettiği, tarifelerin mal enflasyonunu yükselttiği, hizmet enflasyonunun gerilemeye devam ettiği belirtildi.

İstihdam artışının belirgin şekilde yavaşladığına işaret edilen açıklamada, buna rağmen iş gücü piyasasının tam istihdama yakın kalmaya devam ettiği ifade edildi.

- Altın ve petrol fiyatlarında yukarı yönlü ivme

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,05'te dengede kalmaya devam ederken, dolar endeksi yüzde 0,1 düşüşle 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatı ise jeopolitik endişeler ve dolardaki zayıflamayla birlikte yüzde 0,8 artışla 5 bin 194 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 artışla 70,8 dolarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 0,81, Nasdaq endeksi yüzde 1,26 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne ise negatif başladı.

- Avrupa borsaları pozitif seyretti

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir öne çıkarken, Avro Bölgesinde ocakta aylık enflasyonun negatif gelmesi Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik faiz indirimi beklentilerinin öne çıkmasını sağladı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 1,7 olarak tespit edilirken, aralık ayına göre ise yüzde 0,6 düşüş gösterdi. Ocakta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 1,1 seviyesinde ölçüldü.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'ın tarife politikası ve tek taraflı siyasi adımlarıyla küresel dengeleri sarstığı bir dönemde küresel istikrar için dayanışma ve işbirliği çağrısında bulundu.

Bu arada Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere, rekabet konularında işbirliği için yeni ve net bir çerçeve oluşturan AB-İngiltere Rekabet İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, anlaşma, her iki tarafın onay süreçlerinin tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında, AB ve İngiltere önemli antitröst ve birleşme soruşturmalarını birbirlerine bildirecek ve gerektiğinde aralarında koordinasyon sağlayacak. Ayrıca anlaşma, rekabet otoritelerinin paylaşılan bilgilerin gizliliğini koruma yükümlülüğünü belirleyecek.

Bu gelişmelerle, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,74, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,18 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,11 yükseldi. Avrupa'da, endeks vadeli kontratları güne karışık başladı.

- Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya tarafından karışık bir seyir izlenirken, Nvidia'nın açıkladığı güçlü bilançoyla Güney Kore'de yarı iletken ve teknoloji öncülüğünde ralli oluştu.

Güney Koreli yarı iletken ekipman üreticisi Hanmi Semicon'un hisseleri yüzde 30'a yakın artarken, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 6,1 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 2,7 yükseldi.

Öte yandan, Japonya'da hükümetin Japonya Merkez Bankası (BoJ) para politikası kuruluna "güvercin" politikalarına yakınlığıyla bilinen iki adayı işaret etmesi, bankaya yönelik faiz artırımı beklentilerini azalttı.

Bu gelişmeyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi rekor seviyeleri test etti. Analistler, Japonya'da yarın açıklanacak Tokyo TÜFE ile sanayi üretimi verilerinin enflasyon konusunda daha fazla ipucu vereceğini belirterek, fiyat artışlarının soğuduğuna yönelik alınacak olası sinyallerin BoJ'a yönelik faiz artırımı beklentilerini biraz daha zayıflatabileceğine dikkati çekti.

Söz konusu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 geriledi.

- Borsa günü düşüşle tamamladı

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,71 değer kaybederek 13.809,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Dolar/TL, dünü 43,8650'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8770'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi ve ABD'de işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.600 puanın destek, 13.900 ve 14.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.