Küresel piyasalar gelecek hafta ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık toplantısına ilişkin tutanaklar, jeopolitik gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife konusunda attığı adımlarla karışık bir seyir öne çıktı. Gözler, gelecek hafta açıklanacak ABD'deki istihdam verilerine çevrildi.

Yeni yıl tatili nedeniyle işlem günlerinin azaldığı haftada likidite sınırlı kalırken yılın son haftasında yatırımcılar temkinli bir tutum sergiledi.

Haftanın en önemli gündem maddelerinden olan Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) aralık toplantısına ait tutanaklar, 2026'da Fed'in yol haritasına ilişkin ipuçları sunarken banka üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının bu toplantıda da sürdüğünü ortaya koydu.

Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralıktaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Üyelerin birçoğunun, enflasyonun seyrine paralel olarak faiz indirimlerinin sürebileceği yönünde tutum sergilemesi, bu yıl Fed’in politika gevşemesinin beklenenden daha sınırlı kalabileceğine yönelik değerlendirmelerini öne çıkardı.

Piyasalardaki beklentiler, Fed'in nisan ayına kadar bir faiz indirimi yapabileceği yönünde oluşurken yılın tamamında ise toplam iki faiz indirimi öngörülerinin korunduğu görüldü.

Fed'in faiz patikasına ilişkin tahminlerin yanı sıra bankanın bu ay belli olması beklenen yeni başkanının kim olacağı da yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Trump'tan gelecek adımlar izlenirken göreve gelecek ismin ne ölçüde siyasi baskı altında kalacağına ilişkin soru işaretleri de varlığını koruyor.

ABD Başkanı Trump, hafta başında Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed binasının renovasyonu için 4,1 milyar dolara varan harcama yaptığını ve bunun inşaat tarihindeki en yüksek fiyat olduğunu ileri sürdü. Powell'a ağır ihmal nedeniyle dava açmayı düşündüklerini kaydeden Trump, Powell'ı yetersiz biri olarak tanımladı ve istifa çağrılarını yineledi.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Trump, 31 Aralık 2025 gecesi aldığı kararla döşemeli mobilya, mutfak dolapları ve banyo dolapları için 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan ek tarife artışlarını bir yıl erteledi. Böylece söz konusu ürünlere halihazırda uygulanan yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlükte kalmaya devam edecek.

Jeopolitik gerilimlerin tekrar artması da küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyrine ilişkin endişelere paralel olarak ABD-Venezuela gerilimi de yakından izleniyor.

ABD yönetimi, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı (İHA) ticaretine katkıda bulunan bir şirketin de aralarında olduğu, Venezuela ve İran merkezli 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi.

Bunun yanı sıra gelecek haftada başta ABD olmak üzere birçok ülkede açıklanacak imalat sanayisi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftalık bazda yaklaşık 6 baz puan artarak haftayı yüzde 4,20'de tamamladı.

Fed'e ilişkin artan gevşeme tahminleri, artan jeopolitik tansiyon ve merkez bankalarının alımlarıyla rekorlar kıran altın ve gümüşte geçen haftayı satış baskısı altında geçirdi.

Analistler, söz konusu satışlarda Londra Metal Borsası (LME) ile Chicago Mercantile Exchange'in (CME) kıymetli metallerin teminat tutarları üzerinde aldığı kararların etkili olduğunu, buna ek olarak teknik anlamda düzeltme isteğinin de düşüşe yol açan etmenler arasında olduğunu belirtti.

Altının ons fiyatı haftayı yüzde 4,4 değer kaybıyla 4 bin 333 dolarda kapatarak 3 haftalık yükseliş trendini sonlandırdı. Geçen hafta yüzde 7,2 gerileyen gümüşün ons fiyatında da, son 5 haftadır süren artış eğilimi sona erdi.

Dolar endeksi yüzde 0,4 yükselişle 98,4 seviyesinde haftayı tamamlarken Brent petrolün varili de yüzde 0,5 artışla 60,7 dolarda seyretti.

- New York borsası negatif seyretti

New York borsasında geçen hafta satıcılı bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda New York borsasında S&P 500 yüzde 1,03, Nasdaq endeksi yüzde 1,71 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 düştü.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de bekleyen konut satışları kasımda yüzde 3,3 arttı. Sözleşme imzalamalarına dayalı konut satışlarının ileriye dönük bir göstergesi olan veri, söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ABD Başkanı Trump'ın tarife erteleme kararı sonrasında cuma günü ABD'de çevrim içi mobilya ve ev eşyası satışı yapan Wayfair'in hisseleri yüzde 6,1, mobilya perakendecisi RH'nin hisseleri de yüzde 7,9 yükseldi.

Ayrıca çip üreticilerinin hisselerindeki yükseliş de cuma günü öne çıkarken Nvidia'nın hisseleri yüzde 1,3 ve Micron Technology'nin hisseleri yüzde 10,5 değer kazandı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın hisseleri ise şirketin otomobil teslimatlarının geçen yılın dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yaklaşık yüzde 16 düşmesinin ardından yüzde 2,6 geriledi.

5 Ocak ile başlayacak haftada pazartesi ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), salı S&P Global hizmet sektörü PMI, çarşamba ADP istihdam raporu, fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, ISM hizmet sektörü PMI, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

- Avrupa borsaları kısa işlem haftasında pozitif seyretti

Avrupa borsaları yılbaşı tatili nedeniyle işlem günlerinin azaldığı geçen hafta pozitif bir seyir izlerken bölgede makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler yatırımcıların odağındaydı. Gelecek hafta bölge genelinde açıklanacak enflasyon ve PMI verileri yakından takip edilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçen hafta Ukrayna'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Novgorod bölgesindeki resmi konutuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirterek Rusya'nın müzakerelerdeki konumunu gözden geçireceğini bildirdi.

Haftanın öne çıkan gelişmeleri arasında Avrupalı liderlerin, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüşmesi yer aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, özgür bir Ukrayna devletinin refahının AB'ye katılımla sağlanacağının altını çizdi.

Von der Leyen, Avrupalı liderlerle görüşmenin verimliği geçtiğini, Ukrayna'nın güvenliği, ülkeye destek ve yeniden inşa konularının ele alındığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa’nın esas amacının, Rusya’ya karşı yeni saldırı planını hayata geçirmek için Kiev yönetimini ayakta tutmak olduğunu belirtti.

Geçen hafta yayımlanan Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) anketine göre, Alman iş dünyası derneklerinin neredeyse yarısı, Almanya'da ekonominin büyümede zorlanması, küresel ticarette korumacılık ve zayıf ihracatın bazı sektörleri yoğun bir şekilde etkilemesi nedeniyle 2026'da işten çıkarmalar bekliyor.

Bu gelişmelerle geçen hafta İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,85, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,13, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,72 ve Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,82 yükseldi.

Gelecek hafta salı Almanya'da enflasyon, Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) hizmet sektörü PMI, Avro Bölgesinde HCOB hizmet sektörü PMI, İngiltere'de hizmet sektörü PMI, çarşamba Avro Bölgesinde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, perşembe Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) işsizlik oranı, tüketici güven endeksi, Almanya'da fabrika siparişleri, cuma Almanya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar takip edilecek.

- Asya borsaları Japonya hariç pozitif seyretti

Asya tarafında ise Japonya hariç alıcılı bir seyir öne çıkarken Fed'e ilişkin beklentiler, ülke ekonomilerinin gidişatına ilişkin sinyaller ve teknoloji şirketlerindeki "yüksek değerleme" endişelerinin hafiflemesi fiyatlamalarda etkili oldu.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) aralık ayına ilişkin toplantı tutanaklarına göre bazı üyeler reel faiz oranlarının düşük seviyelerde olduğunu ve bundan sonra da faiz artırımları olabileceğini belirtti.

Analistler, ülkede geçen hafta Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentilerin altında geldiğini belirterek enflasyonun yavaşlamaya devam etmesi durumunda Bankanın faiz artırımlarını savunmasının zorlaşabileceğini kaydetti.

Jeopolitik tarafta geçen hafta Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ın çevresinde başlattığı askeri tatbikat devam etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Doğu Cephesi Komutanlığına bağlı kara birlikleri, Ada'nın kuzeyinde sulara konuşlandırılan hedeflere uzun menzilli atış talimleri yaptı. Tayvan Adası'nın çevresinde Çin'e ait 130 askeri hava aracı ve 22 gemi tespit edildi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre, Çin'de imalat sanayi PMI 50,7 ile beklentileri aştı. Ülkede hizmet sektörü PMI verisi de 50,2 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, bileşik PMI da 50,1 ile kritik seviyeyi aştı.

Cuma günü bölge genelinde teknoloji rallisi göze çarptı. Güney Kore'de Kospi endeksinde bulunan Hanmi Semiconductor'ın hisseleri yüzde 13,4, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 7,2 ve SK Hynix'in hisseleri yüzde 4 yükseldi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksinde işlem gören teknoloji ve yapay zeka şirketi Baidu'nun hisseleri yüzde 9,4, Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi Uluslararası Yarı İletken İmalat Şirketi (SMIC) hisseleri yüzde 5,1 değer kazandı.

Söz konusu gelişmelerle haftalık bazda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,13, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,01, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 4,36 yükselirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,81 düştü.

Gelecek hafta pazartesi Çin'de hizmet sektörü PMI, cuma Çin'de enflasyon verileri takip edilecek.

- Yurt içinde enflasyon verileri takip edilecek

Yurt içinde geçen hafta alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 1,81 yükselişle 11.498,38 puandan kapandı.

Gelecek hafta yurt içinde açıklanacak enflasyon verisi ekonomi ajandasında önde dururken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü ABD Başkanı Trump ile beklenen görüşmesi de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 2026 öngörülerinin sorulması üzerine Erdoğan, "Pazartesi saat 16.00 gibi sayın Trump'la da yine bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatını bulacağız." dedi.

Makroekonomi tarafında ise AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralıkta TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,96 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 0,55 ile yüzde 1,24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 0,96) bir önceki ay yüzde 31,07 olan yıllık enflasyonun aralıkta yüzde 31'e ineceği öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Banka Kredileri Eğilim Anketi'ne göre, geçen yılın dördüncü çeyreğinde fonlama koşullarının yurt içinde gevşediği yönündeki değerlendirmeler arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi fonlama koşullarındaki gevşemenin sınırlı artması bekleniyor.

TCMB, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 43,00'e düşürdü. Bunun yanı sıra TCMB toplam rezervleri, 26 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 560 milyon dolar artarak 193 milyar 872 milyon dolara yükseldi.

Dolar/TL, haftayı önceki haftalık kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 43,0380'den tamamladı. Gelecek hafta yurt içinde pazartesi TÜFE ve ÜFE, salı mevsim etkilerinden arındırılmış TÜFE, perşembe Hazine nakit dengesi, cuma sanayi üretimi verileri takip edilecek.