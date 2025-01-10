Küresel piyasalar ABD'den gelecek verilere odaklandı: 10 Ocak gündemi

Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korumayı sürdürürken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarında "temkinli" hareket edeceği yönündeki mesajları, faiz indirimlerinin kısa zamanda olmayacağına ilişkin endişelerin güçlü kalmasına yol açıyor.

Analistler, ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yılın ilk faiz indirimini yüzde 65 ihtimalle mayısta yapacağı öngörülürken, mayısta indirim yapılmaması halinde hazirandaki toplantıda faiz indirimine kesin gözüyle bakılıyor.

Fed yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, ABD ekonomisinin faaliyetlerdeki güçlü büyüme ve tam istihdama yakın iş gücü piyasası ile geçen yılın sonuna kadar güçlü kalmaya devam ettiğine dikkati çekerek, "Bununla birlikte, çekirdek enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor ve enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler görmeye devam ediyorum." ifadesini kullandı.

Bowman, enflasyonda 2023 yılında kaydedilen önemli ilerlemenin geçen yıl durmuş gibi göründüğüne işaret etti. Geçen ayki faiz indiriminin Fed'in para politikasının yeniden ayarlanmasında "son adım" olduğunu dile getiren Bowman, artan enflasyon risklerinin ileriye dönük temkinli bir yaklaşım gerektirdiğini vurguladı.

Bowman, göreve gelecek yeni yönetimin politikaları hakkında peşin hüküm vermekten kaçınmak gerektiğine değinerek, "Bunun yerine, daha fazla netlik için beklemeli ve ardından ekonomik faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon üzerindeki etkileri anlamaya çalışmalıyız." diye konuştu.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'i aşağı yönlü bir politika faizi patikasında gördüğünü belirterek, bu yolda ilerlemeye devam etme hızının gelen verilere bağlı olacağına dikkati çekti.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid ise faiz oranlarının şu anda uzun dönemli seviyelerine çok yakın olabileceğini belirterek, ileriye dönük olarak para politikasının kademeli bir şekilde ve verilere göre ayarlanmasından yana olduğunu kaydetti.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 109,3 seviyesine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,69'da işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, yükselen dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin oluşturduğu baskıya rağmen, Trump kaynaklı risklerin devam etmesi ve güvenli liman varlıklara yönelimin artmasıyla yüzde 0,1 değer kazanarak 2 bin 673 dolar seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yatay seyirle 76,9 dolardan işlem görüyor. ABD'de New York borsasında ülkenin 39. başkanı Jimmy Carter'ın vefatı dolayısıyla ulusal yas günü çerçevesinde dün işlem gerçekleştirilmedi.

Avrupa borsaları Almanya hariç alış ağırlıklı seyrederken, bölge genelinde ABD'deki haber akışı yakından takip ediliyor.

Trump'ın politikalarının küresel ticaret üzerinde baskı oluşturabileceği endişeleri bölgede hissedilmeye devam ederken, ekonomik aktivitenin zayıfladığına yönelik sinyaller de öne çıkıyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Sarah Breeden, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığı uyarısında bulundu.

Sterlin/dolar paritesi, Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyesi olan 1,2240'ı test etmesinin ardından 1,2300'da dengelendi.

Almanya'da ise Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının 2024'ün son çeyreğinde 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını bildirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,83, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,59 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında Çin ile Japonya ekonomilerindeki riskler devam ederken, ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesinde negatif bir seyir öne çıkıyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), tahvil arzının talebin üzerinde olması nedeniyle bu ay devlet tahvili alımlarını askıya alacağını açıkladı. Bankadan yapılan açıklamada, piyasa koşullarına bağlı olarak alımlara yeniden başlama zamanını belirleyeceği bildirildi.

Japonya'da, hanehalkı harcamaları kasım ayında yıllık yüzde 0,4 ile beklenenden daha az geriledi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,65 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde ise alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,3300'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 35,3780 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı sanayi üretimi

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik oranı

16.30 ABD, aralık ayı istihdam raporu

18.00 ABD, ocak ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.