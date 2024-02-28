Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisi öncesinde karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizlik devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak büyüme verisi öncesi temkinli bir seyir izleniyor.

Geçen hafta gündemin odağında bulunan ABD'li büyük teknoloji şirketlerinin finansal sonuçları yerini ülkedeki makroekonomik verilere bırakırken, ABD'de bugün açıklanacak Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) yanı sıra yarınki enflasyon ve tüketici harcamaları verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği düşünülüyor.

Analistler, söz konusu makroekonomik verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini belirterek, banka yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, dün yaptığı açıklamada, enflasyonun düşürülmesinde kaydedilen ilerlemeyi durdurabilecek ve fiyat baskılarının yeniden artmasına neden olabilecek yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında faiz oranlarını düşürmek için aceleleri olmadığını ifade etti.

Para piyasalarında büyüme verisi öncesi, Fed'in martta politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimali ise mayısta yüzde 19 ve haziranda yüzde 61 ile fiyatlanıyor.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısından gelecek haber akışı da yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, geçen yıl küresel ekonomik büyümenin dirençli ve tahmin edilenden daha güçlü olduğunu belirterek, enflasyonun ise düştüğünü ve ekonomilerin yaklaşık yüzde 80'inde bu yıl da düşmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre ise dayanıklı mal siparişleri, ocakta aylık bazda yüzde 6,1 ile beklentilerin üzerinde azaldı ve Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi de şubatta aylık 4,2 puan azalışla 106,7'ye gerileyerek 4 aydan sonra ilk kez düşüş gösterdi.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi ise geçen yıl aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30'da bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 103,9 seviyesinde seyrediyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 2 bin 30 dolardan alıcı buluyor.

Kızıldeniz'de devam eden jeopolitik riskler ve OPEC+'nın arz kesintilerini uzatacağına yönelik haber akışı petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemesine karşın ABD petrol stoklarındaki artışın, fiyatları az da olsa baskıladığı görülüyor.

Dün yüzde 0,9 artışla 82,4 dolardan günü tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 82,3 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasaları tarafında ise Bitcoin, 57 bin 250 dolarla Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan, dün video oyunu şirketi Sony Interactive Entertainment, küresel iş gücünün yüzde 8'ine karşılık gelen 900 çalışanını işten çıkarma planını duyurdu.

New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,37 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,25 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerine çevrildi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine haziranda başlayacağına ilişkin beklentilerin devam ettiğini anımsatarak, cuma günü bölgede açıklanacak enflasyon verilerinin özellikle ECB'nin atacağı adımlara dair sinyaller verebileceğini dile getirdi.

Euro/dolar paritesi şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1,0830 seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,23, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,46 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıktı.

ABD pay piyasalarındaki temkinli seyir Asya'ya da taşınırken, Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını yüzde 5,50'de sabit tutarak15 yılın en yüksek seviyesinde bıraktı.

Çin tarafında ise hükümetin ekonomik aktiviteyi canlandırmaya yönelik adımlar atmaya devam etmesi beklenirken, konuya ilişkin haber akışı bölge gündeminde yerini korumaya devam ediyor.

Dün yüzde 0,1 azalışla günü 105,5 seviyesinden tamamlayan dolar/yen paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 150,6 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 değer kaydetti.

Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,66 değer kaybıyla 9.179,48 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 31,1426'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 31,1630 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, ocak ayı dış ticaret istatistikleri

13.00 Euro Bölgesi, şubat ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, 4.çeyrek GSYH.