Küresel piyasalar gündemi: Trump'ın açıklamaları sonrası karışık seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Başkan Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor.

Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Analistler, Trump'ın hassas ekonomik konularsa sık değişen söylemlerinin küresel çapta yatırımcıları temkinli kalmaya sevk ettiğini söyledi.

- Çin ile adil bir anlaşma yapacağız

ABD ile Çin arasındaki "ticaret savaşına" ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, "Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar" dedi. Trump, şu anda birçok ülke ile gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif şekilde görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Bu anlaşmaların hem ABD hem de diğer ülkeler için "adil" olacağını belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." dedi. Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarifelere de değinen Trump, bu tarifelerde değişiklik yapmayı düşünmediklerini bildirdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de "Önce Amerika" demenin "yalnız Amerika" demek anlamına gelmediğini, aksine bunun ticaret ortakları arasında "daha derin işbirliği ve karşılıklı saygı" çağrısı olduğunu dile getirdi.

Dün yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda özellikle tarifelerle ilgili olmak üzere ekonomik belirsizliğin artması nedeniyle bazı bölgelerde görünümün belirgin şekilde kötüleştiği kaydedildi.

- ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif başladı

ABD hükümetinin tarifeler konusundaki ılımlı mesajları ve Trump'ın Powell'ı görevden almayacağını açıklamasının ardından altının ons fiyatı dün yüzde 2,3 düşerek 3 bin 304 dolardan kapandı. Yeni işlem gününde ons altında alıcılı bir seyir izlenirken şu sıralarda yüzde 0,9 yükselişle 3 bin 332 dolardan işlem görüyor.

Bu gelişmelerle ABD tahvillerinde de alıcılı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüşünü 3. işlem gününe taşıyarak yüzde 4,36 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise yüzde 0,2 düşüşle 99,7 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,8 değer kaybetmesinin ardından yeni günde yatay seyirle 65,3 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Trump'ın Powell'a yönelik söylemleri sonrasında New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 1,67, Nasdaq endeksi yüzde 2,50 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,07 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

Analistler, bugün şirketler tarafında Google, P&G ve Merck&Co'nun 1.çeyreğe ilişkin finansal sonuçlarının takip edileceğini kaydederek, yoğunlaşan bilanço sezonu dolayısıyla hisse ve sektör bazlı hareketlerin görülebileceğini bildirdi.

- Avrupa'da gözler savaşa yönelik görüşmelerde

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir izlenirken, gözler Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik haber akışına çevrildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Londra'da gerçekleştirilen toplantıya Ukrayna'yı temsilen Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un katıldığını belirtti.

Toplantının İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile ABD ve Ukrayna temsilcileri arasında yapıldığını bildiren sözcü, "Tüm taraflar, Başkan Trump'ın ölümleri durdurma, adil ve kalıcı barışı sağlama kararlılığını güçlü şekilde desteklediğini yineledi." ifadelerini kullandı.

Makroekonomik tarafta ise Avrupa Birliğinin (AB) ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 225,4 milyar euro, ithalatı ise yüzde 7,2 yükselerek 202,4 milyar euro oldu. AB, söz konusu ayda 23 milyar euro dış ticaret fazlası verdi.

İmalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre bölge genelinde imalat sanayi aktivitesi zayıf kalmayı sürdürdü. Almanya'da nisan ayı imalat sanayi PMI 48'e düşerken, Euro Bölgesi'nde aynı döneme ilişkin imalat sanayi PMI 48,7 ile düşük kalmayı sürdürdü.

İmalat sanayi aktivitesinde devam eden zayıflığın resesyon endişelerini beslediğini aktaran analistler, ABD'nin tarife adımları sonrası oluşan belirsizlik atmosferinin Avrupa'nın büyümesine yönelik riskleri artırdığını söyledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,90, Almanya'da DAX 40 yüzde 3,14, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,13 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,42 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

- Asya Borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Trump yönetimin tarife mesajları bölgedeki risk algısı üzerinde etkili oluyor.

ABD yönetiminin Çin'e uyguladığı tarifeleri müzakere edeceğini ifade etmesi ama uygulanan tarifeleri şuan itibarıyla değiştirmeyeceğini kaydetmesi Asya Endekslerinde yatırımcıların temkinli davranmasına yol açıyor.

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato, G20 ülkelerini piyasaları istikrara kavuşturma konusunda işbirliği yapmaya çağırdı.

ABD'nin uyguladığı gümrük vergileri ve bazı ülkelerin aldığı karşı önlemlerin küresel büyümeye zarar verdiğini aktaran Kato, söz konusu gelişmelerin finans piyasalarını istikrarsızlaştırdığını söyledi. Kato ayrıca bugün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de ikili görüşmelerde bulunacağını bildirdi.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 düştü.

- Bakan Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi

Yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla pay piyasaları kapalıydı.

Salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise salı günü akşam seansında normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.281,00 puanda işlem gördü.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir araya geldi. Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 38,3030'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,2910 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.150 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

10.00 Türkiye, nisan ayı kapasite kullanım oranı

10.00 Türkiye, nisan ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, şubat ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ve yükümlükleri

11.00 Almanya, nisan ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.30 ABD, mart ayı dayanıklı mal siparişleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, mart ayı mevcut konut satışları.