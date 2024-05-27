Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı: 27 Mayıs veri gündemi...

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Küresel piyasalar, geçen haftanın son işlem gününde ABD'de Michigan Üniversitesi tarafından ölçülen enflasyon beklentilerindeki gevşemenin etkisiyle haftaya pozitif bir seyirle başlarken, bu hafta ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Ülkede Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, mayısta yukarı yönlü revize edilerek 69,1'e çıkarıldı. Öncü verilerde yüzde 3,5 olarak açıklanan tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ise mayısta yüzde 3,3 ile öngörülerin altında kaldı.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanan verilerin enflasyona ilişkin tüketici güveninin bir miktar iyileştiğine işaret ettiğini belirterek, söz konusu durumun ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlama ihtimalini desteklediğini söyledi.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini aktaran analistler, perşembe günü ABD'de açıklanacak büyüme verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini de dile getirdi.

Analistler, çarşamba günü yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporu ile cuma günü açıklanacak Fed'in enflasyon göstergelerinden çekirdek kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini kaydetti.

Yoğun veri gündeminin olduğu haftaya başlarken, para piyasalarında Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 50, kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 82 ihtimalle fiyatlanıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,47 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi de önceki kapanışının hemen altında 104,7 seviyesinde seyrediyor.

Altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 2 bin 342 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 82,1 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 1,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,70 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. ABD'de bugün tatil nedeniyle pay piyasalarda işlem gerçekleşmezken, endeks vadeli kontratları haftaya pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında geçen haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlerken, bu hafta gözler bölge genelinde açıklanacak yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin ülkenin ekonomik aktivitesine duyulan güvene dair ipuçları verebileceğini belirterek, haftanın geri kalanında ise Almanya'da enflasyon ve Euro Bölgesi'nde büyüme verilerinin yatırımcıların takibinde olacağını dile getirdi.

Cuma günü 4 günlük düşüş serisini sonlandırarak yüzde 0,3 artışla günü 1,0850 seviyesinden tamamlayan euro/dolar paritesi, yeni haftaya da önceki kapanışının hemen üzerinde başladı.

İngiltere'de cuma günü FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,09 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,01 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya ise pozitif bir seyirle başladı. İngiltere'de tatil nedeniyle bugün piyasalarda işlem gerçekleşmeyecek.

Asya pay piyasalarında pozitif seyir öne çıkarken, bugün Çin'de açıklanan verilere göre ülkede sanayi karı bu yılın ilk dört ayında yüzde 4,3 artış kaydetti.

Japonya'da açıklanan verilere göre martta öncü endeks 112,2 ile beklentileri aşarken, Japonya Merkez Bankası Başkanı (BoJ) Kazuo Ueda bankanın enflasyon hedeflemesi çerçevesinde ihtiyatlı bir şekilde ilerleyeceğini söyledi.

Ueda'nın açıklamalarının ardından dolar/yen paritesi yüzde 0,1 gerileyerek 156,77 seviyesine geriledi.

Analistler, cuma günü Japonya'da Tokyo enflasyonunun yanı sıra sanayi üretimi, perakende satışlar ile Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yatırımcıların odağında olacağını dile getirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 artış kaydetti.

Yurt içinde ise cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 10.676,65 puandan tamamladı.

Dolar/TL, geçen haftan��n son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2274'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2150 seviyesinden işlem görüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentsel dönüşümün finansmanı ile konut arzının artmasında önemli bir enstrüman olacak yeni düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 11.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, mayıs ayı Ifo iş dünyası güven endeksi.