Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 09 Nisan veri gündeminde neler var?

Analistler, bugün Ramazan Bayramı Arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda yarım gün işlem gerçekleşeceğini anımsatarak, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Küresel piyasalarda, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde Ramazan Bayramı tatili öncesinde Borsa İstanbul'da yarım gün işlem gerçekleştirilecek.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizlik devam ederken, analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl içerisinde toplamda 75 baz puan yerine 50 baz puan faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin öne çıkmaya başladığını kaydetti.

ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin yanı sıra Fed'in son toplantısına ait tutanakların da yatırımcıların odağında olduğunu belirten analistler, veriler ve tutanaklardan alınacak sinyallerin bankanın gelecek dönem politikalarına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabileceğini kaydetti.

Analistler, yarın ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,4 artış göstermesinin beklendiğini ifade ederek, dün New York Fed'in açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarının ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisinin martta sabit kaldığını gösterdiğini söyledi.

Ankete göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, martta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Art arda 3 aydır sabit kalan kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aynı dönemde yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a çıkarken, 5 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,6'ya düştü.

Enflasyon verileri öncesi para piyasalarında, Fed'in mayıs toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, ilk faiz indirimine gitme ihtimali haziranda yüzde 51 ve temmuzda yüzde 70 ile fiyatlanıyor.

Aynı zamanda, ABD'de cuma günü JP Morgan Chase, Wells Fargo ve Citigroup gibi ülkenin önemli bankalarının bilançolarının da takip edileceğini aktaran analistler, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığın artabileceğini dile getirdi.

Fed yetkilileri de sözle yönlendirmelerine devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, dün, Fed'in ekonomiye zarar vermeden mevcut faiz oranını daha ne kadar uzun süre koruyabileceğini tartmasının gerektiğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin ardından dün yüzde 4,47 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, günü yüzde 4,43'ten tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 4,42 seviyesinde dengelendi.

Jeopolitik risklerin devam etmesi ve Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlama ihtimalinin varlığını korumasıyla altına olan talep artmaya devam ediyor.

Dün 2 bin 354 dolar seviyesinin test ederek rekor yenileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 343 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı, önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 90,1 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,04 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,03 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir hakim olurken, söz konusu seyirde makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyaller etkili oldu.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda art arda artışını altıncı aya taşıyarak, eksi 5,9 ile Şubat 2022’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Almanya'da Federal Havacılık Güvenliği Şirketleri Birliği (BDLS) ile sendikalar arasında, havalimanlarındaki güvenlik görevlilerinin ücretlerine yönelik artış konusunda prensipte anlaşma sağlandığı bildirilmesi de bölge genelinde borsalarda risk iştahını destekleyen başka bir etken oldu.

Yükseliş eğilimini üst üste 6. işlem gün��ne taşıyan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0860'ta bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,41, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,79, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,72 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,90 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, "Eğer döviz kuru hareketleri ekonomiye ve fiyatlara inkar edilmesi güç bir şekilde etki ediyorsa, elbette para politika ile yanıt vereceğiz." dedi.

Ueda ayrıca, enflasyon eğiliminin artmaya devam etmesi durumunda bankanın parasal teşvikin derecesini azaltmayı düşünmesi gerektiğini de söyledi.

Yaklaşık son iki haftadır 150-152 bandında hareket eden dolar/yen paritesi yakından takip edilirken, BoJ yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'i ziyaretinde, ülkenin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji gibi bazı yükselen sektörlerde devlet destekleriyle yaratılan kapasite fazlası üretimin, küresel ekonomide dengesizlikler yaratacağına işaret ederek, sanayi politikasında değişim talep etti.

ABD yönetimi, Tayvan merkezli yarı iletken şirketi TSMC'ye ülkedeki çip üretimi yatırımı için 6,6 milyar dolara kadar doğrudan finansman sağlayacak.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Yurt içinde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 9.756,69 puanla tamamladı.

Böylece tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren endeks, gördüğü en yüksek seviyesini de 9.766,57 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 32,0146'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1650 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Ramazan Bayramı Arifesi nedeniyle yurt içi piyasalarda yarım gün işlem gerçekleşeceğini anımsatarak, dünya genelinde de veri gündeminin sakin olduğunu söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.