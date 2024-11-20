Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 20 Kasım veri gündeminde neler var?

Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

Küresel piyasalarda, artan jeopolitik gerilimler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler yoğun veri takviminin yanı sıra dünyanın en değerli şirketlerinden olan çip üreticisi Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçlara çevrildi.

Dünya genelinde siyasi ve jeopolitik alanda yaşanan gelişmelerin olası sonuçları merkez bankalarının politika alanını daraltırken, piyasalar da yön bulmakta zorlanıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin yükselmesiyle risk iştahı azalırken, özellikle Avrupa borsalarında satış baskısının arttığı görüldü.

Analistler, Ukrayna'nın gece Rus toprağı Bryansk bölgesine Amerikan yapımı uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzeleriyle saldırı düzenlediğini duyurduğunu belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladığını anımsattı.

Söz konusu gelişmeler güvenli liman varlıklara olan talebi desteklerken, altının ons fiyatı dün yüzde 1 yükseldi. Tahvil piyasalarında da haber akışını takiben alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'e kadar gerilemesinin ardından günü 4,39'dan tamamladı.

ABD'de Başkanlık seçiminden zaferle ayrılan Donald Trump'ın şirketlere vergi indirimleri ve ithal mallara uygulamayı planladığı yüksek tarifeler nedeniyle ticaret savaşlarının yeniden başlayacağı endişesi de fiyatlamaları etkilemeyi sürdürüyor.

Fed üyelerinin sözle yönlendirmeleri takip edilirken, Kansas City Fed Başkanı Jeff Schmid, Bankanın faiz indirimlerinin, enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine olan güveninin işareti olduğunu dile getirdi. Fed'in büyük mali açıkların enflasyona neden olmasını engelleyeceğini belirten Schmid, ancak bunun daha yüksek faiz oranları anlamına gelebileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 59 ihtimalle faiz indireceği, yüzde 41 ihtimalle ise politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Kurumsal tarafta, ABD'li perakende devlerinden Walmart'ın hisseleri, şirketin satış ve kar tahminlerini art arda üçüncü kez artırmasının ardından yüzde 3'e yakın yükseldi.

Analistler, bugün gözlerin Nvidia'nın piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak finansal sonuçlarına çevrildiğini kaydederek, açıklanacak sonuçlardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Nvidia'nın piyasa değerinin 3 trilyon dolardan fazla olduğunu ve çip konusunda piyasasının en büyük oyuncularından olduğunu hatırlatan analistler, şirketin gelecek döneme ilişkin projeksiyonlarının özellikle ABD ekonomisindeki gidişata ve beklentilere yönelik fikir verebileceğini bildirdi.

Emtia tarafında, bakırın libresi geçen hafta ağustostan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından haftanın ilk iki iş gününde yükseldiği görülürken, Brent petrolün varil fiyatı da iki günlük yükselişin ardından yeni güne yüzde 0,3 azalışla 72,9 dolardan başladı.

Kripto para piyasalarında ise Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini kazanmasının ardından başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Bitcoin'in fiyatı dün 93 bin 905 dolarla rekor kırarken, yeni günde 92.500 dolar seviyesinde seyrediyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,4 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,04 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında gerilimin artmasıyla satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri takip edilecek.

Analistler, söz konusu verilerin piyasalarda fiyatlamaları etkilemesinin beklendiğini kaydederek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönem para politikalarına ilişkin de ipuçları vereceğini ifade etti.

Euro Bölgesi'nde TÜFE, ekim ayında yıllık bazda yüzde 1,7'den yüzde 2'ye yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin aralık ayındaki toplantısında 25 baz puan indirmesine kesin gözle bakılırken, o güne kadar açıklanacak verilerin de bankanın gevşeme derecesine etki edebileceği bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1, Fransa'da CAC 40 endeksi ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7, İtalya'da da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,3 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık başladı.

Asya piyasalarında da yeni günde karışık bir seyir izlenirken, Nvidia'nın açıklayacağı finansal sonuçların Asya'da şirket bazlı etkilerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC) 1 ve 5 yıllık kredi faizlerini yüzde 3,10 ile yüzde 3,60'ta sabit bıraktı. Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin endişeler varlığını korurken, ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak Trump, Cantor Fitzgerald'ın Üst Yöneticisi (CEO) Howard Lutnick'i Ticaret Bakanı olarak aday gösterdi.

Trump'ın, Lutnick'in tarife ve ticaret gündemlerine liderlik edeceğini açıklamasının ardından söz konusu adımın bölge ekonomisine olası etkileri yakından takip ediliyor.

Japonya tarafında yen değer kaybetmeye devam ederken, dolar/yen paritesi yeni günde yeniden 155 seviyesinin üzerine çıktı. Japonya'da, ekim ayı dış ticaret dengesi 461,2 milyar yen açık verirken, ülkenin ithalatı yüzde 0,4, ihracatı 3,1 artış gösterdi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşerken Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde ise dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 düşüşle 34,48500'den kapanırken, bugün bankalararası piyasada yatay seyirle 34,4920'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), yurt dışında ise ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.050 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.420 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

10.00 İngiltere, ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 İngiltere, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

10.00 Almanya, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

17.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları.