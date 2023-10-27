Küresel piyasalar karışık seyrediyor... 27 Ekim veri gündeminde neler var?

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 3 temel politika faizini de sabit bıraktı...

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

Fed'in ultra şahin adımlarına rağmen ABD ekonomisinin dirençli kalmayı sürdürmesi, bankanın gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü ve 2021'in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyümesini kaydetti.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa öngörülerin üzerinde arttı.

Fed'in gelecek hafta yapacağı toplantı öncesi ABD ekonomisinde çarkların istenilenden hızlı şekilde döndüğüne işaret eden veriler, bankanın politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüzde 5,25-5,50 seviyesinde tutabileceği endişesini güçlendirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda da büyük ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı yönündeki tahminler de güçlü kalmayı sürdürdü.

Tahvil piyasalarında oynaklık devam ederken, dün yüzde 4,99'a kadar yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeni günde yüzde 4,86 seviyesinde bulunuyor.

İsrail-Filistin çatışması da varlık fiyatları üzerinde risk oluşturmayı sürdürürken, konuya ilişkin haber akışının çatışmaların daha geniş bölgelere yayılabileceği endişesini beslemesi altının ons fiyatını destekliyor. Altının ons fiyatı, yükseliş eğiliminin üçüncü gününde, önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.990 dolarda bulunuyor.

ABD'de bilanço sezonu da pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasına neden olurken, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükselirken, mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri yüzde 8 azaldı.

Amazon'un net karı üçüncü çeyrekte 9,9 milyar dolar olurken, şirket, geçen yılın aynı döneminde 2,9 milyar dolarlık kar açıklamıştı. İntel'in üçüncü çeyrek net karı ise 300 milyon dolar olarak kaydedildi.

Bugün ise Exxon Mobile başta olmak üzere yaklaşık 18 şirketin daha bilançolarını açıklaması bekleniyor.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,76, S&P 500 endeksi yüzde 1,76 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,18 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise Amazon'un beklentileri aşan karlılığıyla yüzde 1'e yakın artışla başladı.

Avrupa borsalarında dün satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün 3 temel politika faizini de sabit bıraktı.

Faiz kararı sonrasında Atina'da düzenlenen basın toplantısında konuşan ECB Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin zayıf olduğunu belirterek, enflasyonun çok uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesinin beklendiğini aktardı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,08, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,38 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,81 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,29 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne yükselişle başladı.

Asya pay piyasaları yeni güne alış ağırlıklı bir seyirle başlarken, ABD'de teknoloji yoğun Nasdaq endeksinin vadeli kontratlarındaki yüzde 1'e yakın yükseliş söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'de sanayi karlılıkları artmaya devam ederken, ABD'nin beklenenden güçlü büyümesinin ve dün açıklanan bilançoların ardından yeni günde pay piyasalarında risk iştahının artığı görüldü.

Japonya'da açıklanan enflasyon verileri gelecek hafta yapılacak toplantıda Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırdı.

Analistler, son dönemde Japon basınında çıkan haberlerde Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) getiri eğrisi hedef aralığını genişletebileceğinin ifade edildiğini kaydederek, bankanın gelecek hafta açıklayacağı para politikası kararlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 3,3, çekirdek TÜFE de yüzde 2,7 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi son 10 yılın zirvesi olan yüzde 0,88 seviyesinde kalmaya devam ederken, dolar/yen paritesi de 150,1 ile son bir yılın en yükseğinde seyrediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükseldi.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,19 artışla günü 7.662,05 puandan tamamlarken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği kaydedilirken, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan Tebliğ'e göre ise TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle günü 28,1647'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,1710 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

15.30 ABD, eylül ayı kişisel gelirler ve harcamalar

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.