Küresel piyasalar karışık: Yurtiçinde gözler yılın ilk enflasyon raporunda

Küresel piyasalarda, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik endişelerin azalmasıyla karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler ABD'nin istihdam raporu ile TCMB'nin enflasyon raporuna çevrildi.

ABD'de yeni yönetimin göreve başlaması sonrasında istihdam trendlerindeki gidişata yönelik daha çok bilgi vermesi beklenen tarım dışı istihdam verisi yakından takip ediliyor. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 1 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 11 bin kişi artışla 219 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 ile beklentilerin altında arttı. ABD Merkez Bankasının (Fed) takip ettiği enflasyon göstergelerinden biri olan birim emek maliyeti, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 arttı.

Bu dönemde yüzde 3,4 artması beklenen birim emek maliyeti, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 yükselmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcıların odağında bulunurken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, sağlam büyüme ve düşüş gösteren enflasyonla birlikte tam istihdamın sağlandığı bir ekonominin, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi için olanak tanıyacağını ancak tarifeler ve diğer politika değişikliklerinin etkisine dair belirsizliğin daha yavaş bir yaklaşım gerektirdiğini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Başkan Donald Trump yönetiminde "güçlü dolar" politikasını sürdürdüğünü belirterek, "Doların güçlü olmasını istiyoruz. İstemediğimiz şey, diğer ülkelerin para birimlerini zayıflatması, ticaretlerini manipüle etmesi." dedi.

Kurumsal tarafta ise ABD'li sanayi ve havacılık devlerinden Honeywell'in hisseleri, şirketin bu yıla ilişkin satış ve kar tahminlerinin düşük gelmesi ve bağımsız olarak listelenen 3 şirkete bölüneceğini duyurması sonrası yüzde 5,6 değer kaybetti. ABD'li otomobil üreticisi Ford'un hisseleri, şirketin bu yıl elektrikli araç ve yazılım operasyonlarında 5,5 milyar dolarlık zarar öngörmesinin ardından yüzde 7,5 düştü.

Qualcomm'un hisseleri de şirket yöneticilerinin, patent lisanslama işinde bu yıl satış artışı beklenmediğini açıklamasının ardından yüzde 3,7 geriledi. İlaç üreticisi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin 3 aylık karı ile yıllık kar tahminlerinin piyasa beklentilerini aşmasıyla yüzde 3,3 değer kazandı. Philip Morris'in hisseleri de şirketin güçlü gelen finansal sonuçlarının etkisiyle yüzde 10,9 yükseldi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi güne yüzde 4,45 seviyesinde başlarken, dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 107,8'de bulunuyor. Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 düşüşle 2 bin 856,60 dolardan kapanmasının ardından, şu sıralarda yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 864 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 74,5 dolardan satılıyor.

New York Borsası'nda S&P 500 endeksi yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,28 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de negatif seyirle başladı.

Avrupa borsalarında pozitif seyir öne çıkarken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) 25 baz puan indirerek politika faizini yüzde 4,5'e düşürdü.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında BoE Başkanı Andrew Bailey dahil olmak üzere 7 üye politika faizinin 25 baz puan düşürülmesi yönünde oy kullandı, 2 üye ise 50 baz puan indirim yapılması yönünde görüş bildirdi.

BoE, Kasım 2024'te bu yıl için öngördüğü yüzde 1,5'lik ekonomik büyüme tahminini de sert bir şekilde düşürerek yüzde 0,75'e çekti. Karara ilişkin yapılan açıklamada, İngiltere'de yıllık enflasyonun geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleştiği anımsatılarak, enflasyonist baskıların hafiflemesine rağmen halen yüksek olduğu kaydedildi.

BoE Başkanı Andrew Bailey karar sonrası yaptığı açıklamada "Enflasyondaki düşüş süreci devam ettikçe Merkez Bankasının faiz oranını daha da azaltabileceğimizi umuyoruz" ifadesini kullandı. Bailey, düşüşün oranını ve hızını yapılacak toplantılarda değerlendireceklerini belirterek, "Belirsiz bir dünyada yaşıyoruz ve önümüzdeki yol engebeli olacak" dedi.

ABD yönetiminin ek gümrük vergilerine yönelik haber akışı bölgede yakından takip edilirken, Avrupa Birliğine (AB) yönelik bir ek gümrük vergisinin etkilerinin sınırlı ve müzakere edilebilir olacağına yönelik beklentiler bölgedeki risk iştahını destekliyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,47, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,21, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,48 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,47 yükseldi. DAX 40 endeksi ve FTSE 100 endeksi kapanışta rekor tazeledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir öne çıkarken, Çin'de teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

DeepSeek tarafından yayınlanan yapay zeka modellerinin Çin'in teknoloji şirketlerine olan ilgiyi yeniden canlandırmasının ardından Çin teknoloji hisseleri değer kazandı.

Bölgede aralık ayına ilişkin hanehalkı harcamaları yıllık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede aralık ayı öncü göstergeler endeksi de öngörüleri geride bırakarak 108,9 oldu.

Analistler, hane halkı harcamalarındaki yükselişin enflasyondaki güç kazanımına yönelik endişeleri beslediğini ifade etti.

Hindistan Merkez Bankası (RBI) politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan indirerek yüzde 6,5'ten, yüzde 6.25'e çekti. RBI, en son mayıs 2020'de faiz indirmişti.

Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içinde ise alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,26 değer kazanarak 9.842,15 puandan tamamlarken, bugün gözler TCMB'nin yılın ilk enflasyon raporuna çevrildi.

TCMB, 2024 yılının 4. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini sırasıyla yüzde 44 ve yüzde 21 olarak yukarı yönlü güncellemiş, 2026'da ise yüzde 12'ye gerileyeceğini öngörmüştü.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 azalışla 35,8885'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,3 yükselişle 35,9980 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon raporu, yurt dışında ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.900 puanın direnç, 9.750 ve 9.650 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, aralık ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, ocak ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranı

10.30 Türkiye, TCMB enflasyon raporu

16.30 ABD, ocak ayı tarım dışı istihdam

16.30 ABD, ocak ayı ortalama saatlik kazançlar

16.30 ABD, ocak ayı işsizlik oranı

17.30 Türkiye, ocak ayı hazine nakit dengesi

18.00 ABD, şubat ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

18.00 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları.