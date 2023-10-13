Küresel piyasalar negatif seyrediyor... 13 Ekim veri gündemi

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor...

Küresel piyasalar ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin artması ve İsrail-Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılabileceği endişeleriyle negatif seyrediyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında gelecek döneme ilişkin endişelerinin hala güçlü kalmasına neden oluyor.

Buna göre, Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise eylülde beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,1 arttı.

İsrail'in Suriye'ye saldırısında Şam ve Halep'teki uluslararası havalimanlarının eş zamanlı hizmet dışı kaldığına yönelik haber akışı çatışmaların daha da genişleyebileceği tehlikesini artırırken, risk iştahı önemli oranda azaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, son enflasyon verilerinin fiyat istikrarının yeniden sağlanmasına yönelik "düzensiz" ilerlemeye işaret ettiğini belirtti.

Collins, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürmek için faiz oranlarını tekrar artırmak zorunda kalabileceği yönündeki görüşünü yineleyerek, "Bu döngünün zirvesinde veya buna çok yakın olabileceğimize inanıyorum, ancak henüz daha fazla sıkılaşmayı masadan kaldırmayacağım." ifadelerini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 17 baz puan artışla günü yüzde 4,70 seviyesinden tamamlarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülmeye devam ediyor.

Bununla birlikte, yılın son toplantısında alınacak kararlara yönelik belirsizlikler para piyasalarındaki fiyatlamalara yansırken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek hafta yapacağı açıklamalar ve makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin söz konusu beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD'de 3. çeyrek bilanço sezonu dün hava yolu şirketlerinin şirket finansal sonuçlarını açıklamasıyla hızlanırken, bugün ABD'nin 3 büyük bankası olan Wells Fargo, JPMorgan Chase ve Citi'nin şirket finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Emtia fiyatları yeni güne yükseliş eğilimiyle başlarken, altının ons fiyatı 1.877 dolarla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinden, Brent petrolün varil fiyatı da 86 dolarla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 primle alıcı buluyor.

Bu gelişmelerle, New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,51, S&P 500 endeksi yüzde 0,62 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle Avrupa'da risk iştahının azaldığı görülürken, dün ayrıca Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) geçen ay yaptığı para politikası toplantısının tutanakları yayımlandı.

Tutanaklar, ECB Yönetim Konseyi üyelerinin, ekonomik büyüme endişelerinin arttığını ve büyük çoğunluğunun 25 baz puanlık faiz artışını desteklediğini ortaya koydu.

Bugün gözler ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarının yapıldığı Fas'ın Marakeş kentinde yapacağı açıklamalardan alınacak olası sinyallere çevrildi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,37 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,26 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

New York borsasındaki satıcılı seyir yeni günde Asya pay piyasalarına da taşınırken, Çin ekonomisine yönelik endişeler güçleniyor.

Bugün ülkede açıklanan verilere göre TÜFE aylık bazda değişmezken, yıllık bazda yüzde 2,5 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, Çin enflasyonundaki gelişmelerin ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiği şeklinde yorumlanabileceğini kaydederek, bu durumun küresel resesyon endişelerini beslemeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Ülkenin ihracatı ve ithalatı geçen ay yüzde 6,2 azalırken, dış ticaret dengesi eylülde 77,7 milyar dolar fazla verdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 azalış gösterdi.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,86 değer kaybıyla günü 8.259,77 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla günü 27,7411'den tamamlamasının ardından bugün bankalar arası piyasanın açılışında 27,7790 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün IMF ve Dünya Bankası toplantıları çerçevesinde yapılacak konuşmalardan alınacak mesajlarla birlikte, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 ve 8.550 seviyelerinin direnç, 8.250 ve 8.080 puanın destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'nin konuşması

12.00 Euro Bölgesi, ağustos ayı sanayi üretimi

13.00 IMF toplantıları

15.30 ABD, eylül ayı ihracat ve ithalat fiyat endeksi

16.00 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

20.00 ABD, eylül ayı federal bütçe dengesi.