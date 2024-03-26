Küresel piyasalar negatif seyrediyor: 26 Mart veri gündeminde neler var?

Küresel piyasalarda, haftanın ikinci yarısında açıklanacak veriler ve önemli merkez bankalarının gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler risk iştahını törpülüyor.

Fed'in, bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizlik devam ederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dünkü sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, bu yıl sadece bir faiz indirimi beklediğini belirterek, hala Kovid-19 salgını ekonomisinde olunduğunu, ekonomi ve enflasyonunun kademeli yavaşlamasını beklediğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de bu yıl 3 faiz indiriminin düşüncesine uygun olduğunu ifade etti. Hikayenin temelden değişmiş gibi görünmediğini belirten Goolsbee, ancak enflasyon konusunda kaydedilen ilerlemenin düşüşte olduğunun görülmesi gerektiğini dile getirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ise Fed'in ekonominin bazı kesimlerinde enflasyonun yavaşlaması için daha fazla zaman tanımak amacıyla faiz oranlarını düşürürken temkinli bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından para piyasalarında bankanın ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin haziranda yüzde 70'e gerilediğini bildirdi. Bu dönemde Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali banka yetkililerinin açıklamalarından önce yüzde 75'te bulunuyordu.

Hafta boyunca Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin de takip edileceğini belirten analistler, özellikle büyüme verileri ile Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini aktardı.

ABD'de açıklanan verilere göre ise ABD'de yeni konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 0,3 azalışla 662 bine gerilerken piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 7,6 düşüşle 400 bin 500 dolara inerek 2,5 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün 5 baz puanlık artışla günü yüzde 4,25 seviyesinden tamamlarken, şu sıralarda yüzde 4,24'te bulunuyor.

Altının ons fiyatı, 2 bin 172 dolarla zirvesine yakın seyrederken, dolar endeksi önceki kapanışının hemen altında 104,2 seviyesinde bulunuyor.

Jeopolitik risklerin yanı sıra OPEC+'ın üretim kesintilerine devam edebileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeyi sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 1,2 artışla 86,1 dolardan günü tamamlarken, şu dakikalarda da önceki kapanışının hemen üzerinden işlem görüyor.

New York borsasında, Nasdaq endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,31 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,41 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de negatif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve makroekonomik veri gündemi yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimine ilişkin genişleyen bir uzlaşmanın olduğunu söyleyerek, ücret artışlarının yavaşladığına ilişkin güveninin arttığını ifade etti.

Avrupa Birliği (AB), Apple, Alphabet ve Meta'nın Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyup uymadıklarını belirlemek üzere soruşturma başlattığını duyurdu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,17 gerilerken, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,86 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Fransa'da CAC 40 endeksi ise yatay seyirle günü tamamladı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise negatif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında da negatif seyir öne çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksinin son iki yılın zirvesini test etmesi dikkati çekti.

Küresel pay piyasalarında düşen risk iştahı Asya pay piyasalarında da etkili olurken, Japonya'da çekirdek enflasyon yüzde 2,3 artışla beklentilerin altında kaldı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki bugün yaptığı açıklamada, yendeki zayıflığı dizginlemek için herhangi bir önlemi göz ardı etmeyeceklerini dile getirdi.

Zayıf yenin ekonomi için olumlu ve olumsuz yanlarının olduğunu aktaran Suzuki, fakat aşırı oynaklığın ticari operasyonlar için belirsizliği artırdığını vurguladı.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 151,5 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 artış kaydetti. Kospi endeksi gün içerinde 2.779 puanın üzerine çıkarak son iki yılın en yüksek seviyesini test etti.

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,90 değer kaybıyla 9.029,38 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 32,1469'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,1730 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Gfk tüketici güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed Sanayi Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, nisan ayı Gfk tüketici güven endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri

16.00 ABD, ocak ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, mart ayı New York Fed tüketici güven endeksi

17.00 ABD, mart ayı Richmond Fed Sanayi Endeksi.