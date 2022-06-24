Küresel piyasalar pozitif seyrediyor... 24 Haziran veri gündeminde neler var?

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle pozitif seyrediyor.

Dünya genelinde resesyon endişesi devam ederken, açıklanan makroekonomik veriler sonrası merkez bankalarının politika alanının daralabileceğine yönelik beklentiler artıyor.

Dün açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri birçok ülkede ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret etti.

İmalat sanayi PMI ABD'de 57'den 52,4'e, İngiltere'de 54,6'dan 54,3'e, Avro Bölgesi'nde 54,6'dan 52'ye ve Almanya'da 54,8'den 52'ye gerilerken, benzer gerileme hizmet sektörü PMI verilerinde de görüldü.

Verilerin 50 üzerinde kalması sanayi üretiminin genişlemeye devam ettiğini gösterse de, verilerdeki düşüş resesyon endişelerinin güçlenmesine neden oldu.

Emtia fiyatlarındaki seyir de dikkati çekiyor. Bakır ve demir gibi üretimde önemli yer tutan metallerin bir süredir düşüş eğiliminde hareket etmesi de dünya genelinde çarkların yavaşladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte buğday gibi önemli gıda maddelerindeki gerileme ise, enflasyon baskısının kısmen de olsa azalacağı yönündeki umutları artırdı.

Söz konusu gelişmelerin, para politikasının gelecek dönem makroekonomik verilere göre şekilleneceğini açıklayan merkez bankalarını sıkılaştırıcı adımlarında daha yumuşak olmaya yönlendireceği beklentisi pay piyasalarını destekledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi'nde Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumuna devam ederken, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi.

Fed, ayrıca stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların şiddetli bir resesyon sırasında hanehalkı ve işletmelere borç vermeye devam etmesine izin verecek güçlü sermaye seviyelerine sahip olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Fed yetkilileri dün de sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Michelle Bowman temmuzda 75 baz puanlık faiz artışının daha uygun olacağını belirtirken, sonrasında yıl sonuna kadar 50 baz puanlık artışları destekleyeceğini ifade etti.

Tahvil faizlerinde çarşamba günü başlayan düşüş eğilimi dün de etkili olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 7 baz puan gerileyerek yüzde 3,10'da dengelendi.

Bu gelişmelerle, dün New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,95, Nasdaq endeksi yüzde 1,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da, beklentilerin üzerinde gerileyen imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileriyle birlikte, Almanya'nın enerji arz güvenliğinde artan problemler risk iştahının azalmasında etkili oldu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bir "gaz krizinin" ortasında olduklarını belirterek, ülkesinin 3 aşamalı Gaz Acil Durum Planı'nın 2'nci aşaması olan "uyarı" seviyesinin etkinleştirildiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Peter Kazimir, dünkü açıklamalarında bankanın gelecek 12 ay içerisinde politika faizini 200 baz puan artırabileceğini kaydederken, temmuzda 25 ve eylülde 50 baz puan faiz artışını uygun gördüğünü dile getirdi.

Avrupa borsaları negatif bir seyir izlerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,76, İngiltere'de FTSE 100 yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise yükselişle başladı.

Asya tarafında, Çin'in teknoloji şirketlerindeki regülasyon adımlarında sona yaklaşıldığına ilişkin haber akışıyla birlikte, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) likiditeyi artırıcı adımları bölgede risk iştahını destekliyor.

Japonya'da açıklanan enflasyon verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 2,5, çekirdek TÜFE de yıllık yüzde 2,1 ile beklentilere paralel yükseldi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,5 değer kazandı.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 14'te sabit tutarken, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 azalışla 2.543,21 puandan tamamladı.

Dolar/TL dün yatay bir seyirle 17,3557'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,3610 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksleri ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Fed ve ECB yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.530 ve 2.510 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 2.590 puanın önemli direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, mayıs ayı perakende satışlar

10.00 Türkiye, haziran ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, haziran ayı Ifo iş dünyası güven endeksleri

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi güven endeksi

17.00 ABD, mayıs ayı yeni konut satışları.