Küresel piyasalar pozitif seyrediyor... Yurtiçinde gözler enflasyon verilerinde

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinin "yumuşak" iniş yapabileceğine yönelik iyimserliği desteklemesi ve dün teknoloji hisseleri öncülüğünde artan alıcılı seyrin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın yönetimi devraldıktan sonra ticari tarifeler uygulayacağı söylemleri yakından takip edilmeye devam ederken, yeni yönetimin atacağı adımların iş dünyası tarafında olumlu etkilerinin olabileceğine yönelik tahminler risk iştahını destekliyor.

Analistler, Trump'ın işletme dostu politikalarının ekonomik büyümeyi ve şirket karlarını artırabileceğine dair beklentileri yükselttiğini, ancak bu durumun enflasyon baskısını artırarak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin hızını yavaşlatabileceği endişelerinin de güçlü kaldığını aktardı.

Bu hafta açıklanacak istihdam verilerinden alınacak sinyallerin Fed'in önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizlikleri kısmen giderebileceğini kaydeden analistler, bu ayki para politikası kararının da 2025'e ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini bildirdi.

ABD'de inşaat harcamaları ekimde yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 48,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmesine karşın, sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi.

S&P Global'in imalat sanayi PMI verisinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi. Öncü verilerde 48,8 olarak açıklanan endeks kasımda 49,7 oldu.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki ilerlemenin durduğuna inanmadığını ancak bunun inişli çıkışlı olduğunu ifade etti.

Enflasyonun düşüşünü sürdürürken iş piyasasına gereksiz zarar vermekten kaçınmak için faiz oranlarının nasıl bir boyutta veya hızda düşürülmesi gerektiğinin hala açık bir soru olduğunu belirten Bostic, bu ayki toplantı için seçenekleri açık tuttuğunu söyledi.

Bostic, ABD'de yeni yönetimin tarife veya diğer politikalarının ekonomiyi nasıl şekillendirdiğini görmek için beklemek gerektiğinin altını çizerek, koşullar değiştikçe para politikasının da uyum sağlayacağını anlattı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da aralık toplantısında politika faizinde bir indirime destek verme eğiliminde olduğunu belirterek, "Ancak bu karar, o zamana kadar alacağımız verilerin yukarı yönlü sürprizler yaratıp yaratmayacağına ve enflasyonun gidişatına ilişkin tahminlerimi değiştirip değiştirmeyeceğine bağlı olacak." ifadesini kullandı

Söz konusu veriler ve açıklamaların ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 18 Aralık tarihinde açıklayacağı para politikası kararında yüzde 75 ihtimalle 25 baz puanlık bir indirime gidebileceği tahmin edilirken, Fed'in politika faizini sabit tutabileceğine yönelik ihtimaller yüzde 25 ile fiyatlanıyor.

Kurumsal tarafta ise teknoloji hisseleri öncülüğünde artış izlenirken, Super Micro Computer'ın hisseleri şirketin muhasebe uygulamalarına ilişkin bağımsız bir incelemede herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını duyurmasının ardından dün yaklaşık yüzde 29 yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda yüzde 4,20 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi 106,6'dan güne başladı. Altının ons fiyatı 4 iş günü devam eden yükseliş serisini dün yüzde 0,5 değer kaybıyla sonlandırırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 640 dolardan işlem görüyor.

Perşembe günü yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında yön arayışı öne çıkarken, dün yüzde 0,8 düşüşle 71,8 dolardan kapanan Brent petrol, bugün yüzde 0,2 artışla 71,9 dolar seviyesinde bulunuyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,24 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,97 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 düştü. S&P 500 endeksi ve Nasdaq endeksi dün kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün alıcılı bir seyir hakim olurken, Fransa devam eden bütçe tartışmaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Yüksek bütçe açığına sahip Fransa'da siyasi kriz mali piyasaları tedirgin ederken, ülkenin risk primi yükseliyor.

Ulusal Mecliste sosyal güvenlik bütçesinin görüşüldüğü oturumda Başbakan Michel Barnier'nin, bir tasarının milletvekilleri tarafından oylanmadan meclisten geçirilmesine izin veren Anayasa'nın 49. maddesini işletmesi muhalefetin tepkisini toplamıştı.

Meclisin en büyük ittifakı solcu Yeni Halk Cephesi (NFP), hükümete karşı gensoru önergesi sunacaklarını açıkladı. Yaklaşık 3 aydır iktidarda olan Barnier hükümetinin kurulmasına üstü kapalı destek veren ancak 2025 bütçe tasarısı konusunda hükümetle uzlaşamayan aşırı sağcılar da Anayasa'nın 49. maddesine başvurması üzerine hükümete karşı kendi gensoru önergesi sunacağını bildirdi.

Fransa'da CAC 40 endeksi, Fransız hükümetinin geleceğine ilişkin belirsizlikle gün içinde yüzde 1'den fazla değer kaybetmesine karşın gün sonunda kayıplarını toparladı.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasım ayında 0,8 puan düşerek 45,2 puana indi. Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da da ekimde 43 puan olan imalat sanayi PMI kasımda da değişmedi. S&P Global, öncü verilerde endeksin 43,2 puana yükseldiğini açıklamıştı.

Bu verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini desteklemeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu ay açıklayacağı son faiz kararında politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, ECB'nin 50 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceği ihtimalinin de ortaya çıkmasının pay piyasalarında risk iştahının canlı kalmasını sağladığını kaydetti.

Kurumsal tarafta ise küresel otomotiv üreticisi Stellantis'in üst yöneticisi (CEO) Carlos Tavares'in hafta sonu istifa ettiğini açıklamasının ardından şirket hisseleri dün yüzde 6 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,57, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,21 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de pozitif başladı.

Asya piyasalarında yeni işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Çin Merkez Bankası (PBoC) Başkanı Pan Gongşıng'in ekonomik teşvik söylemleri piyasalarda endişeleri sınırlıyor.

PBoC Başkanı Pan Gongşıng, Trump'ın yeni döneminde ABD ile yaşanacak ticaret savaşının ekonomiyi yeni zorluklarla karşı karşıya bırakması nedeniyle gelecek yıl büyümeyi desteklemek amacıyla destekleyici bir para politikasına yönelik planlarının altını çizdi.

Güney Kore'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 1,5 arttı. Yıllık bazda enflasyon Güney Kore Merkez Bankasının yüzde 2 olan enflasyon hedefinin altında kalmayı sürdürdü.

Kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,3, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artarken Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyrediyor.

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 9.681,11 puandan tamamlarken, gözler bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,7144'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,1 yükselişle 34,7480'den işlem görüyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE) ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.750 ve 9.900 puanın direnç, 9.550 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

10.00 Türkiye, kasım ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Y-ÜFE)

14.30 Türkiye, eylül ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları

18.00 ABD, ekim ayı JOLTS açık iş sayısı.