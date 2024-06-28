Küresel piyasalar temkinli seyrediyor: 28 Haziran veri gündemi...

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlenirken, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranmaya devam ederken, dün ABD'de yoğun veri gündemi ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri takip edildi.

ABD'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak beklentiler doğrultusunda yüzde 1,4 artarken, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük büyüme oranı kaydedildi. Mayısta yayımlanan tahminlerde, ülkenin yüzde 1,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Analistler, ülke ekonomisindeki büyüme hızının önceki çeyreğe göre yavaşladığına işaret eden verinin yatırımcıların bu yıl faiz indirimine dair beklentilerini güçlendirdiğini kaydederek, bugün açıklanacak verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e, gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,6'dan yüzde 3,7'ye revize edildi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Haziran ile biten haftada 233 bin ile beklentilerin altında kaldı. Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 15 Haziran ile biten haftada 18 bin kişi artarak 1 milyon 839 bine çıkarken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşıldı.

ABD'de sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyan dayanıklı mal siparişlerinde, mayısta aylık bazda azalış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'lik artış yaşandı.

Ülkede mal ticareti açığı, mayısta aylık yüzde 2,7 artışla 100,6 milyar dolar olurken, iki yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. Bekleyen konut satışları endeksi ise mayısta artış beklentilerinin aksine yüzde 2,1 azaldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, tüm koşulları göz önünde bulundurarak, yılın dördüncü çeyreğinde faiz oranında indirime gidilmesinin muhtemel olduğuna inanmaya devam ettiğini bildirdi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da enflasyon baskısının hala yüksek olduğu bir ortamda Fed'in faiz indirimini desteklemeye hazır olmadığını yineledi.

Henüz faiz oranını düşürmenin uygun olduğu noktada olmadıklarına işaret eden Bowman, enflasyonda bir dizi yukarı yönlü risk görmeye devam ettiğini belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarında, Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 70, kasımda yüzde 95 ile fiyatlanıyor. Olası bir faiz indiriminin ardından bankanın aralık toplantısında ikinci kez faiz indirme ihtimali ise yüzde 75 ile fiyatlamalardaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump dün akşam yaptıkları ilk açık oturumda karşılıklı tartıştılar.

Analistler, kamuoyunda Trump'ın Biden'dan daha iyi bir performans sergilediği izleniminin hakim olduğunu ifade etti.

Söz konusu gelişmeler sonrasında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,32 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 106,1'de seyrediyor.

Dün yüzde 1,3 artışla günü 2 bin 328 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 2 bin 321 dolardan alıcı buluyor.

Yükseliş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,4 yükselişle 85,6 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,09 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,09 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün Almanya hariç negatif bir seyir hakim olurken, bugün gözler İngiltere'de büyüme verilerine çevrildi.

Analistler, bölge genelinde seçim belirsizliklerinin devam etmesiyle risk iştahının törpülendiğini ifade ederek, Fransa'da yapılacak parlamento seçimlerinin ilk turunun pazar günü gerçekleştirileceğini anımsattı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikasındaki gevşeme hızının ne büyüklükte olacağına ilişkin sinyallerin aranmaya devam ettiğini aktaran analistler, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edildiğini kaydetti.

ECB üyesi Peter Kazimir yaptığı açıklamada, bankanın faiz oranlarında sakin bir yaz mevsimi beklediğini belirterek, bu yıl bir faiz indirimi daha beklenebileceğini dile getirdi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,55, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,03 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,06 gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında pozitif bir seyir öne çıkarken, Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürmesi dikkati çekiyor.

Dolar/yen paritesi, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 160,78 seviyesinden tamamlarken, bugün 161,28'i test ederek yaklaşık son 38 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Parite, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 161 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Maliye Bakan Yardımcısı Masato Kanda'nın yerine Atsushi Mimura atandı.

Bölgede açıklanan verilere göre, Japonya'da Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda yıllık yüzde 2,1 artışla beklentileri aşarken, sanayi üretimi de mayısta aylık yüzde 2,8 artış kaydetti.

Analistler, söz konusu verilerin özellikle ülke para biriminin son 38 yılın en düşük seviyesine gerilediği bu günlerde Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırması için alan sağladığını bildirdi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde bugün gözler Türkiye'nin gri listesindeki durumunun da ele alınacağı Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) Genel Kurul toplantısına çevrildi.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,85 artışla 10.680,91 puandan tamamladı.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dünkü açıklamarında, Türkiye'nin listeden çıkılması için istenen bütün düzenlemeleri yaptığını vurgulayarak, "En son 'kripto parayla ilgili düzenleme eksik' deniyordu. O da tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye görev grubunun bir teknik grubu geldi. Saha incelemeleri yaptılar. Oradan da son derece olumlu bir rapor çıktığını biliyoruz. Dolayısıyla teknik açıdan bir problem gözükmüyor." diye konuştu.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen altında 32,8428'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,9710 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yayımlanan karar metninde "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışında yerleşik kişiler de tarihte ilk kez 13 hafta üst üste Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi.

TCMB, sadeleşme adımlarına da devam ederken, bugün kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yurt dışında ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, 1.çeyrek büyüme

09.00 İngiltere, 1.çeyrek cari işlemler dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, mayıs ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE)

10.55 Almanya, haziran ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, mayıs ayı kişisel gelir ve harcamalar

15.30 ABD, mayıs ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi.