Küresel piyasalarda "ABD" morali

Asya hisse senetleri, AB ekonomisini yeniden açmaya yönelik belirsiz adımlar ve koronavirüsle mücadelede ilerleme kaydedilmesinin etkisiyle, ABD ve Avrupa hisse vadelileriyle birlikte tırmandı. Traderlar, Çin ekonomisinin ilk çeyrekte on yıllardan beri ilk kez daraldığını gösteren veriyi göz ardı etti.

Asya hisseleri güçlü yükselirken S&P 500 Endeks kontratları yüzde 3'ten fazla sıçradı. ABD Hazine tahvilleri dolar ile birlikte geriledi. ABD Başkanı Donald Trump, öncesinde, ekonominin yeniden açılması planlarını açıklamıştı. Ayrıca yatırımcılar, Gilead Sciences Inc.'in ilacını kullanan koronavirüs hastalarında durumun iyiye gittiğini gösteren raporunu değerlendirdi. Petrolün varili 20 dolar civarında dalgalandı. Altın düşerken, yen dolar karşısında güçlendi.

ABD'de Perşembe günü volatil bir seans oldu. S&P 500 Endeksi yükselişle kapandı ve Nasdaq 100 2020 kayıplarının tamamını sildi. Boeing Co.'nun gelecek hafta Seattle yakınındaki bir tesiste ticari uçak üretimine devam edeceğini açıklamasının ardından hisse senetleri piyasa sonrası işlemlerde yükseldi.

İşsizlik maaşı için başvuranların sayısı 22 milyon oldu

Yatırımcılar bu haftak, ekonomik verilere odaklanmış durumda. Çin'de GSYİH ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.8 küçülerek en az 1992 yılından beri en kötü performansı gösterdi. Beklentilerin medyanı yüzde 6 küçülme olacağı yönündeydi. ABD'de 5 milyondan fazla ABD'li geçen hafta işsizlik haklarından yararlanmak için başvuruda bulundu. Salgının ABD ekonomisini etkisini altına almasından bu yana toplam sayı 22 milyon oldu.

Trump'ın yönlendirici esasları eyaletleri ve şirketlerin sosyal mesafe pratiklerinin birçoğunu dört hafta içerisinde bırakmalarını sağlayabilir. Trump, ABD'de vaka sayısı 650 binin, can kaybının 31 binin üzerinde olmasına karşın iş yerlerinin ve okulların açılması konusunda istekli. Perşembe günü valilere, yönetiminin "Amerika'yı Yeniden Açmak" olarak isimlendirdiği yönlendirici esasları tanıttı.