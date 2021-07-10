Küresel piyasalarda FED toplantı tutanaklarıyla artan belirsizlikler ve delta varyantına karşın ABD borsaları rekor kırmaya devam ediyor. Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi.

Küresel pay piyasaları para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları için hafta içinde açıklanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanaklarına odaklanırken, toplantı tutanakları varlık alımlarının azaltılması konusundaki belirsizliklerin uzun bir süre daha gündemi meşgul edeceğini ortaya koydu.

Tutanaklarda, Fed yetkililerinin varlık alımlarının henüz istenilen gelişmeyi sağlamadığı vurgulansa da varlık alımlarını azaltmayı konuşmaya başladıkları görüldü.

Buna göre, Fed yetkilileri gelecek toplantılarda ekonomik durumu göz önünde bulundurarak varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yol haritası üzerinde tartışmayı kabul etti.

Bazı üyeler ise konut piyasasındaki değerlemeleri göz önüne alarak İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet (MBS) alımlarının azaltılmasının tahvil alımlarından önce yapılmasının yararlı olacağını ifade etti.

Öte yandan, Kovid-19 salgınında yayılmaya devam eden delta varyantının, küresel ekonomik aktiviteye sekte vurabileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını artıran etkenlerden biri oldu.

Delta varyantı sebebiyle özellikle Asya'da artan kısıtlamalar dikkati çekerken, Afrika'da Kovid-19 vakalarında rekor artış kaydedildi.

Bu gelişmelerle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bir ara 16 Şubat haftasından bu yana en düşük seviye olan yüzde 1,2460'a kadar gerilese de haftanın ikinci günlerinde azalan tahvil talebiyle kayıplarını kısmen telafi etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı 8 baz puanlık azalışla yüzde 1,3570'den tamamlarken, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ise düşüş eğilimini üst üste iki haftaya çıkartarak 2,30 baz puan azalışla 0,2210'a indi.

Dolar endeksi ise 92,8 ile 5 Nisan haftasından bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından gerileyerek haftayı yüzde 0,1 azalışla 92,1'den tamamladı.

ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞİNİ ÜÇÜNCÜ HAFTAYA TAŞIDI

Altının ons fiyatı bu hafta yükselişini üst üste üçüncü haftaya taşıyarak yüzde 1,3 değer kazancıyla 1.810 dolara çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı ise altı haftalık yükseliş eğiliminin ardından gerileyerek, haftayı yüzde 0,9 azalışla 75,2 dolara indi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu henüz bir anlaşmaya varamazken, konuya ilişkin haber akışının petrol üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

NEW YORK BORSASI REKORLARINI İKİNCİ HAFTAYA TAŞIDI

ABD'de FOMC toplantı tutanakları sonrası artan satış baskısı haftanın ikinci yarısında tersine dönerek ABD borsalarını rekora taşırken, gelecek hafta Fed Başkanı Powell'ın Temsilciler Meclisi'ndeki konuşması ve Fed'in Bej Kitap Raporu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, toplantı tutanaklarında para politikasının geleceğine ilişkin belirsizliklerin giderilmemesi sonrası Powell'ın açıklamalarının öneminin arttığını belirtti.

Makro ekonomik verilere göre ABD'de iş gücü piyasasının hala Kovid-19 salgınına göre oldukça geride olduğunu hatırlatan analistler, iş gücü piyasasına girişlerdeki yavaşlamanın da politika yapıcıları zor durumda bırakmaya devam ettiğini ifade etti.

Analistler, öte yandan, Fed yetkililerinin bu hafta, hafta boyunca konuşmalarının bulunduğunu anımsatarak, yetkililerin sözle yönlendirmelerinin para politikasının geleceğine ilişkin ipucu vermesi açısından önem arz ettiğini bildirdi.

Bu hafta ABD'de açıklanan verilere göre, toptan eşya stokları yüzde 1,3 artarken, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 64,6'ya geriledi.

Söz konusu gelişmelerle haftanın ikinci yarısında yoğunlaşan alış ağırlıklı seyirle New York borsasında üç endeks de haftalık bazda rekor kapanış yaptı.

Buna göre, S&P 500 endeksi yüzde 0,40 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,24 yükseldi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER OLACAK?

12 Temmuz ile başlayan haftanın veri takviminde, TÜFE ve hazine bütçe dengesi, çarşamba Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Fed'in Bej Kitap Raporu ile birlikte ÜFE, perşembe New York Fed sanayi endeksi, Philadelphia Fed imalat endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı ve haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü perakende satışlar ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek. Bununla birlikte Fed üyelerinin hafta boyunca yapacakları açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunması bekleniyor.

DELTA VARYANTI AVRUPA'YI VURDU

ABD'nin para politikasındaki belirsizliklerin FOMC tutanaklarından sonra da devam etmesi ve Kovid-19 salgınında delta varyantı hafta genelinde Avrupa borsalarında karışık bir seyre sebep olurken, gelecek hafta bölge genelinde TÜFE başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

Avrupa'da yayılmaya devam eden delta varyantı ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırırken, açıklanan makro ekonomik verilerin çoğunlukla beklentilerin altında kalması pay piyasalarındaki yukarı yönlü hareketi törpüledi.

Kovid-19 salgınında delta varyantının, Almanya'da yeni vakalarda baskın tür olduğu açıklanırken, kıta genelinde normalleşme adımlarının yavaşlayabileceğine yönelik haber akışı dikkati çekti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde konuya ilişkin açıklamasında delta varyantının risk dengesi konusunu sürüncemede bıraktığını ifade etti.

Bununla birlikte, Avrupa Komisyonu'nun, Avro bölgesi için büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 4,8'e ve 2022 için yüzde 4,5'e yükseltmesi pay piyasalarını destekleyen etkenlerden biri oldu.

Bu hafta açıklanan verilere göre ise Almanya'da fabrika siparişleri aylık yüzde 3,7 azalırken, Zew beklentiler endeksi 63,3'e düşerek beklentileri karşılayamadı.

İngiltere yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, yıllık yüzde 6,1 daralırken, Almanya'da TÜFE, aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,3 artarak ekonomist öngörülerine paralel gerçekleşti.

Söz konusu gelişmelerle Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın 10 yıllık tahvil faizleri iki haftalık yükseliş eğiliminin ardından gerilerken, avro/dolar paritesi 1,1807 ile 5 Nisan haftasından bu yana en düşük seviyesini gördü. Parite bu seviyeden yükselişe geçerek kayıplarını kısmen kapatsa da haftayı yüzde 0,6 azalışla 1,1867'den tamamladı.

Avrupa borsalarında bu gelişmelerle Almanya hariç satıcılı bir seyir izlendi.

Haftalık bazda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27 yükselirken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,18, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,06 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,89 değer kaybetti.

Gelecek hafta; salı Almanya'da TÜFE, çarşamba İngiltere'de TÜFE ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, perşembe İngiltere'de işsizlik ve cuma Avro Bölgesi'nde TÜFE ile birlikte dış ticaret dengesi takip edilecek.

ASYA'DA DELTA VARYANTI ETKİSİ

Asya borsalarında bu hafta Kovid-19 salgınındaki delta varyantı sonrası artan bölgesel kapanmalar, ekonomik toparlanmaya ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin sebep olduğu satış ağırlıklı seyir devam ederken, haftaya Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı gündemin odağında bulunuyor.

BoJ'un faiz oranlarında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Kovid-19 salgınında artan delta varyantı sonrası para politikasının geleceğine ilişkin yönlendirmeler önem arz ediyor.

Öte yandan, hafta boyunca hisseleri Hong Kong borsasında işlem gören Çinli teknoloji şirketlerine regülasyonların artırılabileceği endişeleri ve Kovid-19 salgınına yönelik tedbirlerin sıkılaştırılması pay piyasalarındaki negatif seyrin devam etmesine neden oldu.

Avustralya’da delta varyantı salgını nedeniyle kapanma önlemlerinin artacağına ilişkin haber akışı hafta boyunca gündemdeki yerini korurken, Güney Kore ise başkent Seul’de maske yasaklarını gevşetme kararını iptal etti.

Bununla birlikte, Avustralya Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,10 seviyesinde bıraktı.

Parasal genişleme programında ise geçici bir uzatmaya giden Avustralya Merkez Bankası, eylülde sona erecek mevcut varlık alım programına kasım ortasına kadar haftalık 4 milyar Avustralya doları tutarında uzun vadeli varlıklarla devam etmeyi planladığını bildirdi.

Çin'de TÜFE aylık yüzde 1,1 artsa da beklentilerin altında gerçekleşirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 8,8 yükseldi.

ÇİN POZİTİF AYRIŞTI

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi haftalık bazda yüzde 0,15 artılşla sınırlı da olsa pozitif ayrılırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,93 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,95 değer kaybetti.

12 Temmuz ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi Japonya'da ÜFE, salı Çin'de dış ticaret dengesi, çarşamba Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, perşembe Çin'de büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimi ve cuma Japonya'da BoJ'un faiz kararı bulunuyor.

BORSA İSTANBUL SINIRLI DA OLSA YÜKSELDİ

Yurt içinde bu hafta TÜFE ve cari işlemler dengesi verileri yatırımcıların odağında yer alırken, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Küresel pay piyasalarındaki karışık seyir ve makro ekonomik verilerin beklentileri karşılamamasıyla Borsa İstanbul'daki yukarı yönlü hareketleri törpülendiği hafta da, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi sınırlı da olsa yükseldi.

Hafta içinde açıklanan TÜFE yüzde aylık yüzde 1,94 artışla AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin yüzde 1,46 olan öngörülerini geride bıraktı.

Cari işlemler dengesi verilerine göre de 3 milyar 81 milyon dolar olan mayıs ayı cari açığı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Ülke genelinde toplam yapılan aşı sayısı 57 milyonu, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 37 milyonu geride bırakırken, ikinci doz aşı uygulana kişi sayısı 17 milyona yaklaştı.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,12 artışla 1.378,28 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.420 seviyelerinin direnç, 1.377 ve 1.330 seviyelerinin ise destek olduğunu söyledi.

YENİ HAFTADA HANGİ VERİLER VAR?

Dolar/TL satıcılı bir seyir izlerken, haftayı yüzde 0,34 azalışla 8,6600'dan tamamladı.

Gelecek hafta yurt içinde pazartesi işsizlik, salı sanayi üretimi, çarşamba TCMB'nin faiz kararı ve konut satışları, cuma ise bütçe dengesi ile konut fiyat endeksi verileri takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketlerine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizinde değişikliğe gitmesini beklemezken, sanayi üretim endeksinin mayısta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 38,2 artmasını öngörüyor.