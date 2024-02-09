Küresel piyasalarda bilanço dönemi iyimserliği etkili olmayı sürdürüyor

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahı güçlü seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, dünya genelinde açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri aşması hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.

Piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Disney, beklentilerinin üzerinde kar bildirirken, video oyunu geliştiricisi Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacağını duyurdu. Medya devinin hisseleri yüzde 11,5 artış gösterdi.

Beklentilerin üzerinde dördüncü çeyrek sonuçları açıklamasına karşın bu yıla dair zayıf görünüm tahmin eden çevrim içi ödeme sistemi PayPal'ın hisselerinde ise yüzde 11'e varan değer kayıpları görüldü.

Birleşik Krallık merkezli çip tasarım şirketi Arm, beklentilerin üzerinde kar ve gelir açıkladı. Yapay zekanın satışları artırdığını söyleyen ve gelecek döneme dair güçlü sonuçlar bekleyen şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 48 artış kaydetti.

Faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini düşünen Fed yetkilileri arasına dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de dahil oldu. Barkin, Fed'in faiz indirimi kararının biraz zaman alabileceğini ifade ederek, gelecek enflasyon verilerinin olumlu olmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının, 3 Şubat ile biten haftada 218 bine gerileyerek beklentilerin altında kalması iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun sürdüğüne işaret etti.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflık nedeniyle bankacılık sektöründe "stres ve kayıpların" olmasını beklediğini, ancak bunun bankacılık sistemi açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı dün 25 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvil satışı gerçekleştirdi. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi de dün 5 baz puan artışla yüzde 4,16'ya çıkarken, bugün de yatay bir seyir izliyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 104,2 seviyesinde bulunurken, altının ons fiyatı da 2 bin 33 dolarla önceki kapanışının hemen üzerinden alıcı buluyor.

Orta Doğu'daki gelişmeler yakından takip edilirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail-Hamas savaşında olası bir ateşkesi reddedeceğine yönelik haber akışı, bölgedeki risklerin tekrardan artmasına neden olurken, petrol fiyatlarını da yukarı yönlü destekledi.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla günü 81,5 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 81,1 dolardan işlem görüyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimlere katılıp katılamayacağıyla ilgili davanın ilk duruşmasında, tarafları dinleyen ABD Yüksek Mahkemesi üyelerinin çoğu, "ayaklanma" suçunu işlediği gerekçesiyle Trump'ın oy pusulalarında yer alamayacağına hükmeden Colorado eyaletinin argümanlarını yetersiz buldu.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde de ilk duruşmadan, Trump'ın lehine bir sonucun çıktığı ve dava sonucunda Trump'ın seçimlere katılımının engellenemeyeceği şeklinde bir kararın çıkmasının beklendiği yorumları öne çıktı.

Kripto para piyasaları tarafında Bitcoin'in fiyatı ise küresel piyasaların risk iştahındaki artış ve spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak 45 bin doların üstüne çıktı.

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,24 değer kazanarak yaklaşık son iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artışla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarına dün İngiltere hariç pozitif bir seyir hakim olurken, bugün gözler Almanya'da nihai enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, Almanya'da ocakta öncü verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,9 artış göstermesinin beklendiğini anımsattı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.

Enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirten Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.

Avrupa borsalarında dün dikkati çeken şirketlere bakıldığında, Danimarkalı deniz taşımacılığı şirketi Maersk’in hisse geri alımlarını askıya alma kararına ek olarak, Kızıldeniz’den yapılan sevkiyatta yaşanan aksaklıkların bu yılki gelirleri etkileyebileceğini açıklamasının ardından şirketin hisseleri yüzde 15 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,44 azalış kaydederken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,25, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında karışık seyir öne çıkarken, Çin ve Güney Kore borsalarında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida'nın bankanın gevşek para politikası ayarlarını değiştirmek için acele etmeyeceğine yönelik açıklamalarının ardından Japon yeninin dolar karşısındaki kayıpları sürüyor.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,8 artışla 149,3'e çıkarak 27 Kasım'dan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Parite şu sıralarda, önceki kapanışının hemen üzerinde 149,4 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti. Hong Kong'da borsalar yeni yıl tatili nedeniyle yarım gün işlem gördü.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,21 değer kazancıyla 8.949,79 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi ise 8.990,37 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek 30,5938'den günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,6800 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısını TCMB Başkan Yardımcıları Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte gerçekleştirdi. Karahan, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) enflasyon muhasebesi uygulamasına yönelik düzenlemeler yaptı. Düzenlemeyle 9 aylık bilançolarla halka açılacak şirketler için 15 gün ek süre verildi. Kurul, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzına da onay verdi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı sanayi üretimi

10.00 Almanya, ocak ayı TÜFE.