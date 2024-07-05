Küresel piyasalarda gözler, ABD'den gelecek verilere çevrildi

Söz konusu veriler öncesinde Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde yoğunlaşan seçim takvimi ve makroekonomik verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin bir süredir devam eden belirsizlikler yavaş yavaş azalsa da, henüz fiyatlamalar yol haritasına ilişkin net bir görüntü sunmuyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken buna karşın iş gücü piyasasının hala oldukça sıcak kalmayı sürdürmesi soru işaretlerinin azalmasına engel oluyor.

ABD'de bugün açıklanacak istihdam raporundaki verilerin söz konusu endişeleri rahatlatabileceği tahmin edilirken, tarım dışı istihdamın geçen ay 190 bin kişi artmış olduğu öngörülüyor.

Analistler, mayıs ayı tarım dışı istihdamının 272 bin olduğunu hatırlatarak, beklentiler dahilinde gerçekleşecek olası verilerin iş gücü piyasasındaki soğumanın yavaş yavaş başladığına işaret edebileceğini bildirdi.

Bu durumun Fed'in politika alanını rahatlatabileceğini ifade eden analistler, böylelikle bankanın gelecek dönem atacağı adımlara yönelik fiyatlamaların daha da somutlaşabileceğini aktardı.

Analistler, banka yetkililerinin son dönemdeki açıklamalarında temkinli tavrını koruduğunu belirterek, bugün açıklanacak istihdam raporunun Fed yetkililerinin de karar alma sürecini kolaylaştırabilecek önemde olduğunu ifade etti.

Tarım dışı istihdam başta olmak üzere veri setindeki kalemlerden alınacak sinyallerin fiyatlamalar üzerindeki önemine değinen analistler, söz konusu verilerin yayınlanmasıyla piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Söz konusu veriler öncesinde Fed'in eylülde yüzde 79 ihtimalle 25 baz puanlık gideceği tahmin edilirken, bankanın bu sene toplamda iki faiz indirimine gidebileceği öngörülüyor.

ABD'de yaklaşan seçimlere ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, Demokrat Parti valileri, ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlık için uygun olduğunu belirterek, artan eleştirilerin ortasında Biden’ın arkasında durdu.

ABD'deki bahis sitelerinde Donald Trump ile girdiği canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansının ardından kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın yerini yardımcısı Kamala Harris'in alması ihtimaline bahis oynayanların oranı artmıştı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 seviyesinde bulunurken, dün yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 2.363 dolardan alıcı buluyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 105 seviyesinde bulunuyor.

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,6 azalışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

Kripto para piyasalarındaki düşüş eğilimi de dördüncü güne taşınırken, Bitcoin'in fiyatı 53.788 doları test etmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 7 altında 54.150 dolarda bulunuyor.

Analistler, istihdam raporu verilerinin ardından kripto para piyasalarında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

New York borsasında dün işlem gerçekleşmezken, ABD'de endeks vadeli kontratları yeni güne sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, İngiltere'de yapılan sandık çıkış anketine göre, İşçi Partisi genel seçimlerde Avam Kamarası'na 410 milletvekili sokarak çoğunluğu elde etti.

Ülkenin gelecek 5 yılına yön verecek kadroların belirleneceği genel seçimde oy kullanma işlemi dün yerel saatle 22.00 itibarıyla sona erdi.

Fransa'da ise Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın ilk sıraya yerleşmesinin ardından alınan erken seçim kararının ikinci turu pazar günü gerçekleştirilecek.

Almanya'da açıklanan verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 2,5 ve yıllık bazda yüzde 6,7 azalarak beklentilerin oldukça altında kalırken, analistler, bölge genelinde yavaşlayan ekonomik aktivitenin Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika adımlarını sıklaştırması konusunda belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, banka yetkililerinin faiz indirimlerine sıcak bakmaya devam etmelerine karşın temkinli duruşlarını koruduklarını hatırlatarak, buna karşın makroekonomik verilerden alınan soğuma sinyallerinin ECB'yi daha hızlı adım atmaya yönlendirebileceğini ifade etti.

ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının söz konusu sebeplerle daha yakından takip edileceğini aktaran analistler, bu açıklamalarda gelecek dönem politikalara yönelik sinyaller aranacağını bildirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,09 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 00,41 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya pay piyasalarında Güney Kore hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, Japonya'da Nikkei endeksi 35 yılın zirvesini test etmesinin ardından güçlenen satış baskısıyla kazançlarını geri verdi.

Analistler, söz konusu düşüşte dolar/yen paritesinin 38 yıllık zirvesinden sınırlı da olsa geri çekilmesinin etkili olmuş olabileceğini kaydetti.

Çin tarafında ise tahvil piyasalarında son 10 gündür devam eden satış baskısı Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) milyarlarca yuanlık tahvil alabileceğini açıklamasıyla durulurken, Çin'in 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,26'da dengelendi.

Güney Kore'nin bölge piyasalarından pozitif ayrışmasında Samsung'un açıkladığı bilançoda beklentileri aşan karlılığı etkili oldu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içinde de dün alış ağırlıklı seyri üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,78 artışla 10.872,56 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,5800'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,6590 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporundaki veriler başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

12.00 Euro Bölgesi, mayıs ayı perakende satışlar

15.30 ABD, haziran ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, haziran ayı işsizlik oranı

15.30 ABD, haziran ayı ortalama saatlik kazançlar

17.30 Türkiye, haziran ayı hazine nakit dengesi

20.15 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması.