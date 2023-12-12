Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de makroekonomik verilerden alınan sinyaller ülke ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin öngörüleri destekliyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Enflasyon verileri öncesi New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda yüzde 3,4 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine indi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali ise yüzde 80 seviyesinde bulunuyor.

Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında, politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 104 seviyesinde seyrediyor.

Dün, yüzde 1,1 gerileyerek günü 1.981 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 1.985 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü güne taşıyarak, yüzde 0,4 artışla 76,6 dolardan alıcı buluyor.

ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Macy's'in hisseleri, bir yatırımcı grubunun şirketi 5,8 milyar dolara satın almak için teklif verdiğine ilişkin haberlerin ardından dün yüzde 19'un üzerinde değer kazandı.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,20, S&P 500 endeksi yüzde 0,43 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelinde gözler ZEW beklenti endekslerine çevrildi.

Analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, bugün açıklanacak ABD enflasyon verilerinin Avrupa pay piyasalarında da oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörleri Kurulu, Ukrayna için 15,6 milyar dolarlık kredi programının ikinci incelemesini tamamlarken, 900 milyon dolarlık ödemenin yapılmasına onay verdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,21, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,07 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artış kaydederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında da pozitif seyir öne çıktı.

Analistler, bugün açıklanacak olan ABD enflasyon verilerinin Fed'in şahin adımlarının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri desteklemesi durumunda, Asya pay piyasalarında risk iştahının artabileceğini bildirdi.

Japonya'da üretici fiyatlarının kasımda neredeyse üç yılın en düşük seviyesine gerilemesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) enflasyonist baskının hafiflediğine ilişkin görüşünü destekledi.

Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kasımda aylık yüzde 0,2 , yıllık yüzde 0,3 arttı.

Dün yüzde 0,9 artışla 146,2 seviyesinden günü tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 145,4 seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,34 değer kaybıyla 7.728,44 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9980'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9970 seviyesinden işlem görüyor.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, fiyat istikrarının reel sektör açısından önemine dikkati çekerek, merkez bankalarının toplumsal refaha katkılarının ancak fiyat istikrarına odaklanan para politikasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), ekimde Türkiye'ye 1 milyar 188 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleştiğini bildirdi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), dün 328 baz puana inerek yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik oranı, Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.550 puanın destek, 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı dış ticaret endeksi

10.00 İngiltere, ekim ayı işsizlik oranı

13.00 Almanya ve Avro Bölgesi, aralık ayı ZEW endeksleri

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

22.00 ABD, kasım ayı hazine bütçe dengesi.