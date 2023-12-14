Küresel piyasalarda gözler Avrupa ve İngiltere merkez bankalarında...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğinin sinyalini vermesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed, dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, bankanın uzun bir aranın ardından ilk defa güvercin bir mesaj verdiği görüldü. Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, enflasyon tahminleri bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 2,8'e, 2024 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,4'e ve 2025 için yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e düşürüldü.

Kararın ardından Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirterek, banka yetkililerinin ise faiz oranlarının daha da artırılmasını uygun bulmamasına rağmen bu olasılığı masadan kaldırmak da istemediğini aktardı.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45'ten yüzde 87 çıktı.

Makroekonomik veri tarafında ise ülkede dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 0,9 artışla beklentilerin altında kaldı.

Fed'den gelen açıklamalardan sonra ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 18 baz puan azalarak yüzde 4'e gerilerken, bugün de düşüşünü sürdürerek yüzde 3,98 seviyesinde indi.

Dolar endeksi dün yüzde 1 azalışla 102,9 seviyesinden günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 102,6'da seyrediyor.

Üç günlük düşüş serisinin ardından dün yüzde 2,2 artışla günü 2 bin 24 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 34 dolardan işlem görüyor.

ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebini endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentilerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,7 yükselerek günü 74,8 dolardan tamamlamasının ardından, bugün yatay bir seyir izliyor.

Söz konusu gelişmelerle, New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,38, S&P 500 endeksi yüzde 1,37 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,40 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün İngiltere hariç negatif bir seyir öne çıkarken, bugün gözler bölgede merkez bankalarının faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün ECB ve BoE'nin faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, ECB Başkanı Christine Lagarde ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan bankaların gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

Bölge genelinde açıklanan verilerin olumsuz sinyaller vermesiyle risk iştahı düşük seyretti. Enflasyon ve resesyon ikileminin en fazla hissedildiği bölge olarak öne çıkan Avro Bölgesi'nde, sanayi üretimi ekimde aylık 0,7 ve yıllık yüzde 6,6 gerilerken, İngiltere'de de sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,15, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,16 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 artış kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında Japonya hariç, pozitif seyir hakim oldu.

Fed'in gelecek yıl faiz indirimlerine başlayabileceğine işaret etmesi ve ilk faiz indirimine martta başlama ihtimalinin yükselmesiyle artan risk iştahı Asya piyasalarına da taşındı.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri aşarken, kapasite kullanım oranı yüzde 1,5 oldu.

Fed'in güvercin mesajlarının ardından dolar güç kaybetmeye devam ederken, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,9 azalışla 141,7 ile son 5 ayın en düşük seviyesinde bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 artış kaydetti.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,83 değer kaybıyla 7.529,31 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün satıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 azalışla 28,9750'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0090 seviyesinden işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise düşüş eğiliminde hareket etmeyi sürdürürken, dün 316,8 baz puanla 19 Mart 2021'den bu yana en düşük günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, 15 Aralık Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini kaydederek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda ve not görünümünde iyileştirme yapabileceği ihtimalinin fiyatlamalara olumlu yansıdığını bildirdi.

Yabancı finansal kuruluşların Türk lirası varlıklarla ilgili açıkladıkları raporlara her gün bir yenisi eklenirken, dün de Deutsche Bank'ın hazırladığı "CEEMEA Strateji Notları" raporunda TL'de carry trade fırsatının öne çıktığı belirtildi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE ve ECB'nin faiz kararları, ABD'de perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.400 puanın destek, 7.600 ve 7.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.00 İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı

16.15 Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı

16.30 ABD, ekim ayı perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları

16.45 ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması.