Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi: 13 Aralık gündemi

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun yavaşlamaya devam etmesinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı yılın son faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 3,1 artışla öngörüler doğrultusunda gerçekleşti. Yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon 5 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise beklentilere paralel kasımda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4 arttı. Bu dönemde çekirdek enflasyon yıllık bazda 2 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Faiz kararı öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 45, mayısta başlama ihtimali ise yüzde 75 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Fed'in art arda üçüncü ve yılın son toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinde bankanın gelecek dönem para politikasına ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'da dün açıklamalarda bulunurken, ülkede enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve Fed'in hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings dün, küresel finans kuruluşlarının çoğunun görünümünün yüksek faizlere uyum sağlamaları sayesinde nötr olduğunu ancak ABD ve Çin'de bankacılık sektörü görünümünün kötüleştiğini bildirdi.

Enflasyon verilerinin ardından ABD'de S&P 500 Endeksindeki dalgalanmayı gösteren ve "korku endeksi" olarak da bilinen VIX Endeksi, 4 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 314 milyar dolara yükselirken, analistler, ABD'de bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerin de takip edileceğini dile getirdi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,2 seviyesinde, dolar endeksi de yatay seyirle 103,9 seviyesinde bulunuyor.

Düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 azalışla 1.978 dolardan alıcı buluyor.

Petrol arzının güçlü olduğuna ilişkin işaretlerin artmasıyla dün yüzde 3,6 düşerek günü 73,5 dolardan tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyesine indi. Şu sıralarda da önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 73,3 dolardan işlem görüyor.

Uzun bir süredir ekonomik kriz yaşayan Arjantin'de hükümet, mali krizle mücadele kapsamında, Arjantin pesosunu, dolar karşısında yüzde 50'den fazla devalüe edeceğini ve kamu harcamalarını kısıtlayacağını duyurdu.

Yazılım şirketi Oracle'ın hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 12'yi aşan değer kayıpları görülürken, petrol fiyatlarının düşmesiyle Exxon Mobil ve Chevron'un hisseleri de yüzde 1'in üzerinde geriledi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,70, S&P 500 endeksi yüzde 0,46 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,48 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa'da dün negatif bir seyir öne çıkarken, bugün bölge genelindeki yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Avrupa'da dün açıklanan veriler ekonomik aktiviteye dair olumlu sinyaller verdi.

Almanya'da ZEW Ekonomik Güven Endeksi, bütçe krizine rağmen Avrupa Merkez Bankasından (ECB) orta vadede faiz oranlarını düşüreceğine yönelik beklentilerin artmasıyla aralıkta tahminleri aşarak 12,8'e çıkarken, Avro Bölgesi'nde de 20,3'e yükseldi.

Alman Mühendisler Derneği (VDMA), Almanya’nın makine mühendisliği üretiminde bu yıl için yüzde 1’lik ve gelecek yıl için de yüzde 4'lük düşüş beklendiğini bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırladı.

Fitch Ratings, Avrupa konut piyasalarının çoğunda 2024 yılında ılımlı bir fiyat artışının görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,02, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,28, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,11 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif seyirle başladı.

Asya piyasalarında yeni günde Japonya hariç negatif bir seyir izlenirken, Çin ve Hong Kong pay piyasalarındaki düşüşe emlak sektörü öncülük ediyor.

Çin hükümetinin, ekonominin hangi alanlarını destekleyeceğine ilişkin belirsizlik sıcaklığını korurken, analistler, hükümetin sanayi politikasına öncelik verebileceğini belirtti.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.748,85 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9958'den kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 29,0490 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi ve Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Avro Bölgesinde sanayi üretimi, ABD'de Fed'in faiz kararı ve Powell'ın açıklamalarının yanı sıra ÜFE verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.760 ve 7.860 puanın direnç, 7.660 ve 7.590 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı perakende satışlar

10.00 İngiltere, ekim ayı GSYİH, sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı ÜFE

17.00 Almanya, ekim ayı ödemeler dengesi

22.00 ABD, Fed'in aralık ayı faiz kararı

22.30 Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları.