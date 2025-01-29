Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi: Faiz kararı ne olacak?

Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi varlığını korurken, ABD'nin ticaret konusunda atacağı adımların ülkede enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişelerinin güçlü kalmasına neden oluyor. Söz konusu endişelerin gölgesinde Fed'in bugünkü kararları yatırımcıların odağına yerleşirken, bankanın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 3 faiz indirimine gidebileceği öngörülürken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.

Analistler, Fed yetkililerinin son dönemdeki sözle yönlendirmelerinde enflasyonla mücadelenin uzun bir süre devam etmesi gerektiğine dikkati çekmelerine ve Trump'ın enflasyonist politikalarına karşın, para piyasalarında faiz indirimine yönelik fiyatlamaların güçlendiğini bildirdi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre ülkede dayanıklı mal siparişlerinin tutarında geçen yılın aralık ayında yüzde 2,2 azalış oldu. Ülkede S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 3,8 artarak konut fiyatlarının artışında hızlanmaya işaret etti.

ABD'de New York Fed Tüketici Güven Endeksi ise ocakta aylık 5,4 puan azalışla 104,1'e düşerken, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Öte yandan, ABD'nin yeni Hazine Bakanı Scott Bessent'in kademeli olarak her ay yüzde 2,5 olmak üzere evrensel tarife planını desteklediği ve gümrük vergisi oranlarının yüzde 20'ye kadar çıkabileceğine dair haber akışı yakından takip ediliyor.

Bununla birlikte, pay piyasalarında teknoloji ve yarı iletken sektöründe toparlanma sürerken, pazartesi günü hisseleri yüzde 17 düşen ve piyasa değeri yaklaşık 600 milyar dolar azalan ABD'li çip devi Nvidia'nın hisseleri dün yaklaşık yüzde 9 arttı. Çip şirketi Broadcom'un hisseleri de yaklaşık yüzde 2,6 artış kaydetti.

Analistler, bugün Meta, Microsoft, Tesla ve IBM gibi teknoloji devlerinin açıklayacağı finansal sonuçların, piyasalarda hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesinde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,52 seviyesine gerilerken, dolar endeksi ise yatay seyirle 107,8 seviyesinden güne başladı.

Tahvillerdeki fiyatlamaların enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirten analistler, güçlü doların da söz konusu endişeyi beslemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 764 dolardan kapanırken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 762 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı Trump'ın petrol üretimini destekleyen mesajlarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlerken, yeni güne yüzde 0,4 düşüşle 76,3 dolardan başladı.

Bu gelişmelerle New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,92, Nasdaq endeksi yüzde 2,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,31 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, yarınki Avrupa Merkez Bankasının (ECB) para politikası kararları yatırımcıların odağı yer almaya devam ediyor.

Analistler, Trump'ın politikalarından kaynaklanan belirsizliklere karşın, yeni ABD yönetiminin politikalarının özellikle Euro Bölgesinde büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik öngörülerle ECB'nin bu yıl faiz indirimlerine devam etmesinin beklendiğini söyledi.

Para piyasalarında fiyatlamalarda ECB'nin yarın ki toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasına kesin gözle bakıldığını ifade eden analistler, bölgede artan resesyon endişelerinin baskılanması için kademeli bir parasal gevşemenin sürebileceğini kaydetti.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,35 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi 0,12 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni de güne karışık bir seyirle başladı.

Asya tarafında Japonya'da pozitif bir seyir izlenirken, Çin, Güney Kore ve Hong Kong'da tatil sebebiyle işlemler gerçekleşmiyor.

Japonya'da işlem gören yarı iletken hisselerinde de toparlanma görülürken, şu sıralarda Renesas Electronics yüzde 5,3, yarı iletken endüstrisi için test ekipmanı üreticisi Advantest'in hisseleri yüzde 2,9 değer kazandı.

Japonya'da ocak ayı tüketici güven endeksi 35,2 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 yükselişle işlem görüyor.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.121,77 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 35,7351'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 35,7510 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.160 ve 10.280 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı GfK tüketici güven endeksi

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.30 ABD, aralık ayı toptan eşya stokları

22.00 ABD, ocak ayı Fed'in faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması.