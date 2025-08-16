Küresel piyasalarda gözler gelecek hafta Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda olacak

ABD yönetiminin uyguladığı korumacı ticaret politikasının küresel ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ekonomi otoritelerinin odağında olmaya devam ederken, tarifelerin etkilerine yönelik sinyallerin arandığı makroekonomik veriler yakından izlenmeye devam ediyor.

Gelecek hafta ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu da yatırımcıların odağında bulunurken, özellikle Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin Bankanın faiz indirim süreci ve piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise geçen hafta ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksinin (ÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından tarifelerin enflasyonist etkilerine yönelik endişeler yeniden gündeme geldi.

Analistleri, söz konusu enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamalarda değişimlerin izlendiğini belirterek, yıl sonuna kadar Bankanın toplamda 50 baz puanlık indirime gideceğinin fiyatlandığını söyledi.

Para piyasalarında eylül ayında Fed'in 25 baz puan faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmaya devam ederken, bazı Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve hükümet yetkililerinin Fed'e yönelik sert eleştirileri ülkedeki parasal gevşeme patikasına yönelik belirsizliklerin yüksek kalmasında etkili oluyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, geçen hafta yaptığı açıklamada iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece bu yıl tek faiz indiriminin uygun olacağını düşündüğünü aktardı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise eylül ayındaki toplantıda faiz oranının düşürülüp düşürülmeyeceğine karar vermek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de kalıcı fiyat baskılarının artıp artmadığından emin olmak için en az bir enflasyon raporunu daha görmek istediğini kaydederken, son üretici enflasyonu verilerinin biraz rahatsızlık tonu içerdiğini söyledi.

Bu gelişmelerin yanı sıra görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, bir sonraki Fed başkanı adayını "biraz erken" açıklayabileceğinin sinyalini verdi.

Trump-Putin görüşmesi sona erdi

Yoğun ekonomik gündeme ek olarak ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'ndeki görüşmesi gerçekleşti.

"Barışın Peşinde" temalı görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Trump, önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai bir anlaşmaya varamadıklarını söyledi.

Putin ise Ukrayna etrafındaki durumun ABD Başkanı Trump ile yaptığı zirvenin temel konularından biri olduğunu belirterek, "Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna’da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi.

Trump zirve sonrası ABD basınına yaptığı değerlendirmede bundan sonraki süreçte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda, "Şimdi bunu halletmek tamamen Zelenskiy'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenskiy'e bağlı." şeklinde konuştu.