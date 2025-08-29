Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündeminde

Küresel piyasalarda, ABD'nin büyüme verisinin ekonominin güçlü kaldığına işaret etmesi risk iştahını artırırken, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

ABD yönetiminin korumacı politikalarının ekonomiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik endişeler devam ediyor. Ülkede dün açıklanan büyüme verileri söz konusu kaygıları bir nebze azalttı. ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüdü.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 arttı. Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3 büyüdüğü öngörülmüştü. ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5'lik daralmıştı.

Analistler, büyüme verilerinin ülke ekonomisinin güçlü kaldığına işaret ettiğini ve bir süredir geri planda olan resesyon endişelerinin azalmasına katkı sağladığını kaydetti.

Öte yandan, ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin büyüme üzerinde oluşturduğu risklerin yanı sıra enflasyonu da tetikleyeceği değerlendirmeleri varlığını korurken, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikalarını yürütmede önem verdiği çekirdek PCE, çeyreksel bazda beklentilere paralel yüzde 2,5 arttı.

Ülkede bugün ilgili göstergenin aylık ve yıllık verileri takip edilecek. Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinden alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin beklentileri etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimi yapacağı tahmin edilirken, yıl sonuna kadar bir kez daha faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

Ekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları takip ediliyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyeceğini belirterek, önümüzdeki 3 ila 6 ay içinde ilave faiz indirimleri öngördüğünü yineledi.

Cook federal bölge mahkemesinde dava açtı

Bu gelişmelere ek olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alma girişimine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Cook, Washington'daki federal bölge mahkemesinde dava açtı.

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, davanın Trump'ın Cook'u görevden alma yönündeki "benzeri görülmemiş ve yasa dışı" girişimine karşı açıldığı ve bu girişimin gerçekleşmesine izin verilmesi halinde Fed Yönetim Kurulu tarihinde bir ilk olacağı belirtildi.

Dün düzenlediği basın toplantısında konuya ilişkin soruyu yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Cook'u kovmak için yeterli gerekçeye sahip olduğunu savundu.

Ons altın son 3 işlem gününde yükseldi

Bu gelişmelerin ışığında ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,21'e inerek gerilemesini son 3 işlem gününe taşıdı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yeni günde ise yüzde 4,22'de bulunuyor.

Fed'in faiz indirimine yönelik artan beklentilerden destek bulan altının ons fiyatı da dün yüzde 0,6 artışla 3 bin 417 dolara çıktı. Son 3 işlem gününde yükselen ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 409 dolardan satılıyor.

Dolar endeksi de dün yüzde 0,3 azalışla 97,9 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 98'de bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 67,5 dolarda işlem görüyor.

- S&P 500 endeksi kapanış rekorunu yeniledi

Önceki gün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan California merkezli çip üreticisi Nvidia'nın geliri, 27 Temmuz'da sona eren üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 56 artışla 46,7 milyar dolara, karı da yüzde 59 artarak 26,4 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın veri merkezlerinden sağladığı gelir de yıllık bazda yüzde 56 artışla 41,1 milyar dolara çıksa da beklentilerin biraz altında kaldı. Şirketin hisseleri, dün yaklaşık yüzde 1 geriledi.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,32 yükseldi ve kapanış rekorunu tazeledi. Nasdaq endeksi yüzde 0,53 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,16 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar da yeni güne negatif seyirle başladı.

Avrupa borsaları karışık seyretti

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, Fransa ve İngiltere'deki siyasi gelişmeler yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Bölge piyasalarında çip devi Nvidia'nın finansal sonuçlarının etkileri hissedilirken, gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ekonomik, ticari, finansal ve jeopolitik olarak daha güçlü bir Avrupa için Fransız-Alman ortaklığının "mükemmel şekilde uyumlu" olduğunu belirtti.

İngiltere'de ise Reform Partisi Lideri Nigel Farage'ın iktidara gelmesi halinde 600 bin sığınmacının gönderileceğini söylemesi ise önümüzdeki dönemde yaşanabilecek siyasi olayların göz önünde olabileceği iması oluşturdu.

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki AB Delegasyonu binasına hasar veren hava saldırısının ardından Moskova'ya karşı "azami baskıyı" sürdüreceklerini söyledi.

Kiev'deki AB Delegasyon binasının Rusya'nın düzenlediği hava saldırısında hasar almasının ardından açıklama yapan Von der Leyen, Kiev'deki AB Delegasyonu'nda görevli Büyükelçi Yardımcısıyla görüştüğünü ve personelden yaralanan olmadığı bilgisini aldığını, iki füzenin 20 saniye içinde Delegasyon'un 50 metre uzağına düştüğünü söyledi.

Bölgede dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda 0,5 puan azalarak 95,2'ye indi.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Almanya'da DAX 40 ise yatay seyretti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne karışık başladı.

Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, Japonya'da açıklanan makroekonomik veriler ve Çin yönetiminin yerel çip üretimini teşvik etme çabalarını artıracağına yönelik haber akışı bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oldu.

Japonya'da ülkedeki enflasyon görünüme ilişkin çerçeve çizen Tokyo TÜFE, ağustosta yıllık bazda beklentilere paralel olarak yüzde 2,6 artış kaydetti. Ülkede sanayi üretimi de temmuzda önceki aya göre 1,6 azalırken, yıllık bazda da yüzde 0,9 geriledi. Sanayi üretimindeki azalış öngörüleri aştı.

Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 2,3 ile tahminlerin altında gerçekleşti.

Öte yandan Çin'de ekonomideki zayıflığın devam ettiğine dair işaretler, hükümetin daha fazla teşvik önlemi alacağı yönündeki tahminleri artırdı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı kontrat vade sonunda

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.368,78 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyretti.

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlatarak, yatırımcıların pozisyon taşıma ve kapatma işlemleri nedeniyle piyasalarda oynaklığın artabileceği uyarısında bulundu.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 41,0380'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 41,1550'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ve Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerinin, yurt dışında ise ABD'de çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 seviyelerinin direnç, 11.250 ve 11.150 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.