Küresel piyasalarda karışık seyir devam ediyor: 31 Ekim veri gündemi...

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık seyrini sürdürürken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugünkü toplantıda aldığı kararlar piyasalarda oynaklığı artırdı.

İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler dünya genelinde yakından takip edilmeye devam edilirken, piyasalarda gözler Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin ülkede ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret ettiğini kaydederek, bu durumun Fed'i ne kadar kaygılandırdığına yönelik mesajların önemli olduğunu bildirdi.

Cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda değişikliklerin yaşanabileceğini vurgulayan analistler, ekonominin Fed'in istediği şekilde soğumaması halinde aralık veya ocak toplantısında bir faiz artışına daha gidilebileceğine ilişkin öngörülerin varlığını koruduğunu dile getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 852 milyar dolardan 776 milyar dolara düşürdü.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,4 azalışla 1.996 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 2,5 düşüşle 86,5 dolara indi.

New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 1,58, S&P 500 endeksi yüzde 1,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,16 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün günü alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Almanya'da açıklanan veriler söz konusu seyirde etkili oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon, ekimde yüzde 3,8'e inerek, Ağustos 2021'den beri en düşük seviyesine gerilerken, ülke ekonomisi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 0,8 daralmasına karşın beklentilerden daha iyi performans gösterdi.

Söz konusu veriler bölgede enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımların yavaş yavaş da olsa meyve verdiğine işaret ederken, ekonomik aktivitenin öngörülenden daha iyi olması resesyon endişelerinin sınırlı da olsa yatışmasına katkı sağladı.

Bugün gözler Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon verilerine çevrilirken, petrol fiyatlarındaki gerileme de bölgede risk iştahının güçlü seyretmesine yardımcı oluyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,20, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,44, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,19 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne düşüşle başladı.

Asya pay piyasaları güne karışık bir seyirle başlarken, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve Çin'de açıklanan veriler varlık fiyatlarında oynaklığın artmasına neden oldu.

BoJ, bugünkü kararında artı-eksi yüzde 0,5 bulunan getiri eğrisi hedefini politika metninden kaldırırken, daha önce tavan fiyat olarak belirlediği yüzde 1 seviyesini ise bundan sonra referans noktası olarak alacağını duyurdu.

Banka, politika faizini yüzde eksi 0,1'de sabit bırakırken, analistler, alınan kararla birlikte BoJ'un yüzde 1 seviyesinden sınırsız tahvil alımı taahhüdünden geri adım attığını ve Japonya'nın 10 y��llık tahvil faizlerinin nerede belirleneceğine ilişkin soru işaretlerinin arttığını ifade etti.

Söz konusu adımla birlikte, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla 150,2 seviyesine yükselirken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,957 ile son 10 yılın zirvesini test etti.

Çin'de bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,5'e, hizmet sektörü PMI ise 50,6 seviyesine indi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 artışla günü 7.712,85 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,3 artışla günü 28,2590'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,2750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.830 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Euro Bölgesi, 3. çeyrek GSYH

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı TÜFE

16.00 ABD, ağustos ayı konut fiyat endeksi

17.00 ABD, ekim ayı CB tüketici güven endeksi.