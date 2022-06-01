Küresel piyasalarda karışık seyir hâkim

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell enflasyon konusunu konuşmak üzere bir araya gelirken, Biden, yaptığı açıklamada, enflasyonla mücadele planının Fed'in bağımsızlığına saygı duymakla başladığını belirtti.

Fed'in görevinin enflasyonu düşürmek olduğuna dikkati çeken Biden, kendisinin ise Fed'e görevini yapabilmesi için gerekli imkanları sağlamakla sorumlu olduğunu ifade etti.

Biden ABD basınına yazdığı bir makalede Ukrayna'ya gelişmiş roket ve mühimmat yardımı yapacağını açıklarken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle atılan adımlar varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya uyguladığı yaptırımları genişleterek Rusya'dan petrol ithalatının bir kısmına daha yasak getirirken, Rusya da kararın ardından Hollanda'nın ruble ile ödeme yapmayı reddetmesini gerekçe göstererek ülkeye doğalgaz sevkiyatını durdurdu.

ABD basınında çıkan bir diğer habere göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nde (OPEC), Rusya'nın anlaşmadan doğan yükümlülüklerinin askıya alınmasının tartışıldığı iddia edilirken, bu durumun gerçekleşmesinin Suudi Arabistan'ın Rusya'nın yükümlülüklerinin üstlenmesiyle mümkün olabileceği aktarıldı. OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanları, yarın bir araya gelecek. Toplantıda, OPEC+ grubunun temmuz ayına ilişkin üretim politikası değerlendirilecek. OPEC+ grubu, haziranda günlük yaklaşık 432 bin varil üretim artışı kararı almıştı.

AB'nin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararı sonrası dün 120 doları aşan Brent petrolün varil fiyatı, OPEC'e yönelik haber akışıyla birlikte gerileyerek günü yüzde 0,8 azalışla 115,9 dolardan tamamlarken, yeni güne de düşüşle başladı.

Analistler, söz konusu gelişmelerin enflasyon endişesini daha da güçlendirmesi sebebiyle küresel piyasalarda risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, bugün gözlerin dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini aktardı.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,63, Nasdaq endeksi yüzde 0,41 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,67 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise alıcılı seyirle başladı.

Avrupa'da enflasyonun rekor kırmaya devam etmesinin ardından para politikası yetkililerinin şahin açıklamaları devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın temmuz ve eylül toplantılarında 25 baz puanlık faiz artışına işaret etmesine karşın 50 baz puanlık artışa ihtiyaç duyulabileceğine ilişkin görüşler yükselmeye devam ediyor.

ECB üyesi Klass Knot mayıs ve haziran aylarındaki makroekonomik verilerin 50 baz puanlık faiz artışı konusunda belirleyici olabileceğini kaydederken, Peter Kazimir ise ana senaryosunun temmuz ayında 25 baz puan faiz artışı olduğunu ancak 50 baz puanlık artışı için de tartışmaya açık olduğunu dile getirdi.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,29, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise alıcılı başladı.

ABD pay piyasalarında dünkü satıcılı seyrin ardından yeni günde Asya borsalarında da risk iştahı düşük seyrederken, bölgede açıklanan makroekonomik veriler de söz konusu seyirde etkili oluyor.

Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayaları gerilemeye devam etse de, ülkede yoğun test çalışmaları varlığını sürdürüyor.

Bölgede açıklanan verilere göre ise Japonya'da sermaye harcamaları yüzde 3 artışla beklentilerin gerisinde kalırken, imalat sanayi PMI 53,3 seviyesine çıktı.

Çin'de ise imalat sanayi PMI 48,1'e yükselmesine karşın hem beklentilerin altında kaldı hem de sanayi üretiminde daralmanın devam ettiğine işaret etti.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 artışla 2.547,09 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 16,4034’ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,3920 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde imalat sanayi PMI ile Avro Bölgesi'nde işsizlik verisi ve ABD'de Bej Kitap raporunun takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.550 ve tarihi zirvesi olan 2.562 seviyesinin direnç, 2.500 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı imalat sanayi PMI

10.55 Almanya, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.00 Avro bölgesi, mayıs ayı imalat sanayi PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı imalat sanayi PMI

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

16.45 ABD, mayıs ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM imalat sanayi PMI

21.00 ABD, Fed'in Bej Kitap raporu.