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"Küresel ticaret toparlanma belirtileri gösteriyor"

Moody's, küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiğini, ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ticaretteki toparlanmaya yönelik yeni riskler oluşturduğunu bildirdi.

18.08.2020 09:03:000
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"Küresel ticaret toparlanma belirtileri gösteriyor"

Moody's'ten yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin güç kazanmasıyla küresel ticaretin toparlanma belirtileri gösterdiği kaydedildi. 

Küresel ticaretin nisan ve mayıs aylarında yaşadığı zayıflamanın ardından çoğu ülkede senkronize bir gelişme gösterdiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak ticari faaliyet, 2020'nin geri kalanında tüketici talebindeki yavaş toparlanmanın etkisiyle kademeli olarak artacaktır. Kovid-19 vakalarının yeniden artma riski, karantina önlemlerinin yeniden uygulanmasına ve tedarik zincirinde bozulmalara neden olabilir." değerlendirmesinde bulunuldu. 

Salgın ticaret müzakerelerini geciktirecek

Açıklamada, Kovid-19 vakalarındaki artışın ticaret akışının toparlanmasına yönelik yeni riskler oluşturduğu vurgulanarak, salgının dünya genelinde ticaret müzakerelerini geciktireceği aktarıldı. 

Ülkelerin Kovid-19 salgınıyla mücadeleye odaklanmasıyla ticaret müzakerelerinin daha da zorlu hale geleceği belirtilen açıklamada, "Ticaret gerilimleri ve Kovid-19, küresel tedarik zincirinin sağlamlığını test ediyor." ifadesi kullanıldı. 

Salgının otomotiv ve elektronik sektörlerinde halihazırda meydana gelen daha yerel tedarik zincirine geçişi hızlandırabileceği belirtilen açıklamada, hükümetlerin ilaç ve gıda gibi kritik ürünlerde yerli üretime geçişi destekleyeceğine işaret edildi.

Açıklamada, salgının üretimi son tüketiciye daha da yakınlaştırarak küresel tedarik zincirlerindeki ani şoklara karşı daha dayanıklı hale getirebileceği de kaydedildi.

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