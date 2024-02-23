Kurulan-kapanan şirketlerde Ocak tablosu: Düşüş var...

Türkiye'de kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 13,7 azalarak 10 bin 809, kapanan şirket sayısı yüzde 71,7 gerileyerek 1682 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2023'e kıyasla yüzde 13,7 azalışla 12 bin 519'dan 10 bin 809'a düştü.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 71,7 azalışla 1682'ye geriledi. Aralık 2023'te 5 bin 952 şirket kapanmıştı. Ocakta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,1 azalırken kapanan şirket sayısı ise yüzde 7,4 artış gösterdi.

Kurulan şirket ve kooperatif sayısı

Türkiye'de ocakta 11 bin 45 şirket ve kooperatif kuruldu. Ocak ayında bir önceki aya kıyasla kurulan şirket sayısı yüzde 13,7, kooperatif sayısı yüzde 9,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,6 düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 71,7, kooperatif sayısı yüzde 72,9 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 47,7 azaldı.

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 24,1 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,1 gerilerken, kooperatif sayısı yüzde 6,3 artış kaydetti. Bu dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 7,4 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 22,3 ve kooperatif sayısı yüzde 3,8 azaldı.

Ocakta Ardahan'da şirket kurulmadı

Söz konusu ayda kurulan 11 bin 45 şirket ve kooperatifin yüzde 86,9'unu limitet şirketler, yüzde 10,9'unu anonim şirketler, yüzde 2,1'ini ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,4'ü İstanbul, yüzde 11,2'si Ankara ve yüzde 7,3'ü İzmir'de kuruldu. Geçen ay Ardahan'da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 582'si ticaret, 1612'si imalat ve 1528'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 541'i inşaat, 529'u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 177'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Ocakta kapanan şirket ve kooperatiflerin 629'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 258'inin imalat, 205'inin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi. Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1006'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtlar ve motosikletlerin onarımı, 372'sinin inşaat, 209'unun imalat sektöründe faaliyet gösterdiği kayıtlara geçti.

Ocakta 236 kooperatif kurulurken bunların 164'ü konut yapı, 38'i işletme, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay 744 yabancı ortak sermayeli şirketin, 457'si yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarınca kuruldu. Şirketlerden 37'si İran, ve 22'si Almanya ortaklı oldu. İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 94'ü anonim, 650'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu ayda kurulan şirketlerin 74'ü belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 48'i ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 32'si lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri sektöründe kuruldu.