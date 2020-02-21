Kurulan şirket sayısı arttı, kapanan şirket sayısı azaldı

Geçtiğimiz ocak ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,48 artarken, kapanan şirket sayısı aylık bazda yüzde 3,77 azaldı.

TOBB tarafından açıklanan kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerine göre; bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,48 kurulan kooperatif sayısı yüzde 10,68 oranında arttı. Gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,86 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 3,77 oranında azalış olup kapanan kooperatif sayısında yüzde 95,51 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 105,61 oranında artış olmuştur.

Kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,56 artış oldu.

2020 yılı Ocak ayında, 2019 yılı Ocak ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 26,56 kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,09 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,88 oranında arttı.

2020 yılı Ocak ayında, kapanan şirket sayısı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 9,91 kapanan kooperatif sayısında yüzde 5,45 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 27,55 oranında artış oldu. 2020 yılı Ocak ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.