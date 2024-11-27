Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı istisna oranları değiştirildi

Kararın yürürlüğe girdiği bugünden itibaren yapılan satışlardan elde edilen kazançlara istisna oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.

27.11.2024 09:33:030
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Kurumlar Vergisi Kanunu'nda bazı istisna oranları değiştirildi

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Kararla, iştirak hissesi satış kazancı istisna oranının değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kurumların en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri, rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançların yüzde 75'lik kısmı, daha önce kurumlar vergisinden istisna edilmişti.

İlgili kanunda yapılan değişiklikle en az iki tam yıl aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından elde edilen kazançların yüzde 50'sinin istisna edilmesine yönelik düzenleme kaldırılarak, mevcut taşınmazlar için istisna oranı yüzde 25’e düşürülmüştü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından elde edilen kazançlara uygulanan istisna oranı yüzde 75'ten yüzde 50'ye düşürüldü.

Kararın yürürlüğe girdiği bugünden itibaren yapılan satışlardan elde edilen kazançlara istisna oranı yüzde 50 olarak uygulanacak.





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