Kurumsal eğitimlere yeni bir soluk geliyor

b-mathprofession, matematiksel düşünme becerisini geliştirmeyi odağına alarak kurumsal eğitimlerde kalıpların dışına çıkıyor. b-mathprofession, matematikçiler ve oyun uzmanlarıyla matematiksel düşünme becerisinin gelişiminde; matematiksel kavramlar ve oyunların içeriğindeki doğal problemlerle keyifli bir öğrenme ortamı oluşturacak şekilde eğitimler düzenliyor. Akademisyenler, eğitim bilimciler, eğitimciler, oyun uzmanları ve matematikçilerden oluşan büyük bir takım olan b-mathprofession, eksenine matematiği ve oyunu alarak keyifli bir öğrenme ortamı oluşturuyor.

Aynı zamanda Annem Bir Sihirbaz – Bir Matematik Öyküsü adlı kitabın da yazarı olan b-mathprofession kurucularından Burcu Baba, hedef kitlelerinin ekip arkadaşlarının gelişmesine, keyifli vakit geçirmesine, birbirlerini daha iyi tanımasına ve geliştirmek istedikleri ihtiyaçlarını fark etmelerine fırsat vermek isteyen tüm kurumlar olduğunu belirterek şunları söyledi: “b-mathprofession olarak matematiksel düşünme becerisini geliştirmeyi odağına alan ve bunu oyun ile bir araya getiren kurumsal eğitimler veriyoruz. Dış etkenler iş hayatında her zaman var. Öğrenme dediğimiz yeti de aslında duygularla çok özdeş. Bizim eğitimlerimiz oyun ve matematik birlikteliğiyle gerçekleştiğinden aynı zamanda katılımcılarımız oldukça keyif de alıyorlar ve bu da öğrenmenin kalıcı olmasını sağlıyor. Dolayısıyla şirketlerin hedefe yaklaşmasında kilit bir rol üstleniyoruz. Biz akademisyenler, eğitim bilimciler, oyun uzmanları, matematikçiler ve iş insanlarından oluşan büyük bir takımız ve hem uzmanlığımıza hem de sürekli yenilikçi fikirlerle ilerlettiğimiz kurumsal yapımıza güveniyoruz. Burada alışılagelmiş ‘kurumsal eğitim’ kısırdöngüsünden çıkarak, modüllerimizle farklı ve etkili bir bakış açısı kazandırıyoruz. Şirketlerin b-mathprofession ile edinecekleri en önemli kazanım, oyunun ve matematiksel düşünme becerisinin gücünden faydalanarak problem çözme yeteneğinin gelişmesi oluyor. Böylece şirketler çalışanlarına daha vizyoner bir bakış açısı kazandırarak aslında onlar için bir yatırım yapmış oluyorlar.”