Laboratuvarda üretilen 'tavuk etinin' satışına ilk onay Singapur'dan

Singapur'un ABD'li bir şirketin laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" satışına onay verdiği bildirildi.

2.12.2020 14:16:000
Paylaş Tweet Paylaş
Laboratuvarda üretilen 'tavuk etinin' satışına ilk onay Singapur'dan

Singapur Gıda Ajansınca (SFA) yapılan açıklamada, ABD'li Eat Just şirketi tarafından laboratuvar ortamında üretilen "tavuk etinin" satışına izin verildiği duyuruldu.

Açıklamada, Eat Just'ın laboratuvarda ürettiği "tavuk etinin" güvenli olduğu belirtildi.

Eat Just'ın Üst Yöneticisi (CEO) Josh Tetrick, laboratuvarda hayvan kas hücrelerinden yetiştirilen tavuk etinin kısa vadede Singapur'da bir restoranda satışa sunulacağını kaydetti.

Tetrick, Eat Just'ın girişimini "küresel gıda endüstrisi için çığır açıcı bir atılım" olarak nitelendirirken diğer ülkelerin de söz konusu etin satışına izin vermesini beklediklerini kaydetti.

Tetrick, etin üretim sürecinde hiçbir antibiyotik kullanılmadığını aktardı.

Şirketin et satışına ne zaman başlayacağı konusunda açıklama yapılmazken, başlangıçta et fiyatının birinci sınıf tavuk etiyle aynı olması bekleniyor.

İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays, hayvan kesilmeden elde edilen et piyasasının büyüklüğünün 10 yıl içinde 140 milyar dolara çıkabileceği öngörüsünde bulunmuştu.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

FİBA Grubu'ndan 220 milyon dolarlık 4 yeni rüzgar santrali

FİBA Grubu'ndan 220 milyon dolarlık 4 yeni rüzgar santrali

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı

Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi

Yemeksepeti'nden restoranlara 20 milyon TL'lik destek paketi

Yorum Yaz