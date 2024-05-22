Lagarde: Enflasyon kontrol altında, faiz indirebiliriz

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla birlikte önümüzdeki ay bir faiz indirimine gidilebileceğini belirtti.

İrlanda’nın RTE One kanalında yayınlanan bir televizyon röportajında Lagarde, “Elde ettiğimiz veriler sahip olduğumuz güven düzeyini - orta vadede hedefimiz, misyonumuz ve görevimiz olan yüzde 2 enflasyonu sağlayacağımıza dair - pekiştirirse, 6 Haziran’da bir hamle yapma olasılığımız güçlü” dedi. “Enflasyonu kontrol altına aldığımızdan gerçekten eminim” diyen Lagarde, “Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için yaptığımız tahminler, hedefe gerçekten çok çok yakın ve belki de hedefte. Dolayısıyla, kontrol aşamasına geçtiğimize eminim” diye konuştu.

Geçen sonbahardan bu yana yüzde 4 gibi rekor bir seviyede bulunan AMB mevduat faizinin önümüzdeki toplantıda çeyrek puan düşürülmesi beklenirken, yatırımcılar eylül ayında bu büyüklükte bir adım daha atılacağını ve aralık ayında da son bir indirim gerçekleştirileceğini öngörüyor.

Handelsblatt’a demeç veren Bundesbank Başkanı Joachim Nagel ise olası ilk indirimin ardından temkinli olunması çağrısında bulundu. “Faizleri aceleyle düşürmemeli ve elde ettiklerimizi tehlikeye atmamalıyız” diyen Nagel, belirsizliğin “hala yüksek” olduğunu da sözlerine ekledi. Nagel, “Haziran ayında faizler ilk kez düşürülse bile, bu sonraki toplantılarda faizleri daha da düşüreceğimiz anlamına gelmez. Otomatik pilotta değiliz.” dedi.