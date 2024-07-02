Lagarde: Faiz indirmek için acelemiz yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirmek için acelesi olmadığını söyledi.

2.07.2024 09:48:450
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Lagarde: Faiz indirmek için acelemiz yok

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonun yüzde 2'ye indiği sonucuna varması için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu ve olumlu ekonomik gelişmelerin faiz indirimlerinin acil olmadığını gösterdiğini söyledi.

ECB, tarihindeki en sert faiz artışının ardından Haziran ayında ilk kez faiz oranlarını düşürdü, ancak görünümün ikinci bir faiz indirimi için belirsiz olduğunu ileri sürerek daha sonraki hamlelere yönelik taahhütte bulunmaktan geri durdu.

Lagarde, ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Hedefin üzerindeki enflasyon risklerinin geçtiğinden emin olmak için yeterli veri toplamamız zaman alacak. Güçlü işgücü piyasası, yeni bilgiler toplamak için zaman ayırabileceğimiz anlamına geliyor" diye ekledi.




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