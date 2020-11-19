Lagarde: Mali teşvikler hemen uygulanmalı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa parlamentosunda yaptığı konuşmada, ülkelerin mali yardım önlemlerini son dakikaya bırakmamaları çağrısında bulundu.

“Euro bölgesi ekonomisini vuran ilk dalgaya karşı güçlü ve hızlı bir şekilde cevap verdik. Krizin şu anki aşamasına da aynı yaklaşım ve kararlılıkla cevap vereceğiz.” diyen Lagarde, zayıf talebin mali teşviklerin devamına ihtiyaç duyulduğunun işareti olduğunu belirtti.

Lagarde, Avrupa politika yapıcılarının, ekonomiye yardım etmeyi sürdürmelerinin gerekli olduğunu ve aşılamada ilerleme kaydedilene kadar bir köprü görevi görmeleri gerektiğini söylerken Acil Varlık Alım Programının (PEPP) ve güdümlü uzun dönem finansal operasyonların ana enstrüman olarak kullanılmaya devam edileceğini vurguladı.