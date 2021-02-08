Lagarde uyardı: Toparlanma olursa destekler kontrollü çekilmeli

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde “Ekonominin yeteri kadar toparlanması durumunda politika yapıcıların parasal ve mali desteğin kademeli olarak çekileceğinin güvencesini vermesi gerekiyor” dedi.

Lagarde, Fransa BFM televizyonuna yaptığı açıklamada “Özel sektöre sunulan finansal koşullar daha önce hiç bu kadar cazip ve ucuz olmamıştı. Kriz sürdüğü sürece böyle kalmasını sağlamamız gerekli” dedi.

“Pandemi arkamızda kaldığında ve ekonomiler açılmaya başladığında mali ve parasal desteği aniden durdurmamalıyız” diyen Lagarde, teşvikten çıkış yapmak gerekeceğini ancak bunun yumuşak bir çıkış olması gerektiğini söyledi.

Lagarde, Le Journal du Dimanche gazetesine yaptığı açıklamada ise Euro Bölgesi ekonomisinin yaz aylarında toparlanacağını belirtti. Lagarde, mali otoritelerinin acil durum desteklerini geri çekmede zor bir işle karşı karşı olacağını öngördü.

AMB son toplantısında varlık alım programının aylık 20 milyar euro olarak süreceğini belirtirken pandemi varlık alım programını da 1,85 trilyon euroda tuttu.

Aralık'ta 500 milyar euro artırılan Pandemi Acil Alım Programı’nın (PEPP) en az Mart 2022’ye kadar yürürlükte kalacağını bildiren AMB, vadesi gelen PEPP tahvillerine 2023 sonuna kadar yatırım yapmayı sürdürecek.