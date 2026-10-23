Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,7370 seviyesinde bulunuyor.

23.10.2026 09:51:080
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Ekim 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 49,6350'den tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 49,7370 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,8250'den, sterlin/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 66,6630'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 yükselişle 101,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 420 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 azalışla 6 bin 422 liradan tamamladı. Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 6 bin 420 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 590 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 160 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,3 azalışla 4 bin 14 dolardan işlem görüyor.

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